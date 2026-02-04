Tres medallas para el Barça en la Copa América... y otras cuatro en el Europeo

El Barça sigue trabajando en familia a la espera de recuperar a la totalidad de los internacionales en un regreso de la actividad especialmente exigente con un duelo ante el Family Cash Alzita y los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único en la pista del líder liguero ElPozo Murcia el miércoles 18 de febrero.

El 'kaiser' Antonio, Adolfo y el meta Dídac ya están en la final del Europeo que se disputará el sábado a las 19.30 horas y tendrán a un azulgrana enfrente, ya sea la Portugal del ala-cierre Erick Mendonça o una Francia cada vez menos sorprendente en la que milita el ala Mamadou Touré. Es decir, que habrá otras cuatro medallas en el Barça.

La Copa América concluyó la pasada semana en la localidad paraguaya de Luque con tres azulgranas en la final y un exazulgrana que pasó a la historia como uno de los grandes mitos de la sección, en un listado en el que ehay nombres como Wilde, Gabriel, Ferrao, Sergio Lozano, el técnico Javi Rodríguez o el mánager deportivo Jordi Torras.

Pito ha sido decisivo en la Copa América / CBF FUTSAL

Brasil venció por 2-1 en la final con un gol de Joao Victor y otro de Dyego, quien a sus 36 años sigue brillando en Arabia El de Palmitos dejó el Barça el pasado junio más de 11 años después y quería dar un paso atrás sin descartar el próximo Mundial, pero Marquinhos Xavier lo convenció y ha sido clave en el segundo título seguido de la 'verdeamarelha' y el duodécimo en 15 ediciones.

Joao Victor, mejor jugador del mundo en 2025, ha visto multiplicados sus galones en la selección brasileña (dos goles) y llegará con la moral por las nubes, al igual que un Pito que marcó tres tantos y vuelve a disfrutar tras una pasada temporada durísima en la que no estuvo casi nunca al cien por cien por temas físicos.

La otra buena noticia en clave azulgrana fue que Lucas Granda ya es importante en Argentina a las órdenes de Matías Lucuix (un emblema de Movistar Inter retirado antes de tiempo por las lesiones). El nuevo fichaje del Barça tendrá ficha del filial, aunque estará en dinámica de primer equipo y... tiene las puertas abiertas, tal y como confirmó Jordi Torras a SPORT.

Lucas Granda celebra un gol con Mati Rosa (Jaén) / AFA

La selección brasileña mostró un nivel muy sólido a lo largo de la Copa América. Tras una fase de grupos en la que ganó todos sus partidos, Brasil alcanzó las semifinales con bastante solvencia. En esta eliminatoria, los de Marquinhos Xavier superaron por 4-2 a una Perú cada vez más potente con Pito como figura al anotar un gol clave que ayudó a asegurar la clasificación para la final.

Por su parte, Granda realizó una notable Copa América con una Argentina que llegó a la final tras una fase de grupos y unas semifinales muy sólidas, con un bloque que crece siempre por encima de las individualidades. En 'semis', la albiceleste venció por 2-0 a Venezuela y el ya exjugador de Pinocho anotó uno de los goles de su equipo. !Con 19 años! Tiene una pinta extraordinaria.