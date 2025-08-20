Los tres fichajes del Barça, ilusión y máxima exigencia

El Barça presentó este miércoles en el Palau a sus tres refuerzos. El cierre brasileño Joao Victor (estaba cedido en Palma), el ala argentino Luciano Gauna (Peñíscola) y el canterano Pol Pacheco (Valdepeñas) llegan con el gran objetivo de ganar títulos y conseguir el billete para la próxima Champions.

Aureli Mas, directivo encargado de la sección, se mostró muy satisfecho y destacó el trabajo del coordinador Jordi Torras, también presente. "Son tres grandes jugadores que nos mejorarán como equipo. Los he visto en los últimos años y me han gustado mucho. Nos darán mucho y el entrenador está encantado", dijo Mas.

Joao Victor, el cierre total

El brasileño Joao Victor tiene 25 años y llega consagrado como uno de los mejores cierres del mundo con una inteligencia y un talento al nivel de los Matías, Carlos Ortiz o el propio Jordi Torras. El Barça lo fichó el año pasado y el curso pasado jugó cedido en Palma, donde ha ganado las dos últimas Champions.

"Estoy muy contento por estar en el mejor club del mundo. Gracias por la oportunidad. Espero disfrutar lo máximo y ganarlo todo. Nuestro principal objetivo es ganar la liga y jugar la Champions. Y el mío, ayudar al equipo como sea, defendiendo, atacando o animando. Lo importante es que el Barça gane", recalcó.

Joao Victor, un fichaje de campanillas / FCB

Joao Victor recordó las pasadas semifinales, cuando Palma cayó ante el Barça. "Sabía que estaba fichado, pero defendía otros colores. Yo estaba tranquilo y mi familia tenía ansiedad (sonríe). Yo quería ganar, quiero ganar siempre. Cuando el Barça me llamó me puse muy contento, porque es un sueño desde niño", explicó.

Por último, recalcó por qué quiere ser conocido como Joao Victor y no como Neguinho ('negrito' o 'negro pequeño'). "Volví a mi nombre, que es más profesional. En Brasil hay mucho racismo y opté por no dar esta imagen para el Barcelona. Fue decisión mía y ya lo hablé con Torras hace muchos meses", expuso.

'Lucho', algo más que el nuevo Dyego

Luciano Gauna (24 años) y será el primer argentino en vestir la camiseta del Barça tras los intentos fallidos por Matías y el 'no' fichaje de Mati Rosa (nunca llegó a debutar). El ala llega para cubrir el vacío que deja su admirado Dyego y brilló en Peñíscola el curso pasado (campeón de la Copa de España), con 15 goles.

"Feliz por estar aquí. ¡Gracias! Cuando me llamó el Barcelona se me cayó una lágrima y estuve tres días sin decírselo a nadie, porque quería asimilarlo. Para mí y para mi familia es un orgullo y espero ganar muchos títulos. Javi (Rodríguez) me pidió que haga lo mismo que siempre y eso me tranquiliza", dijo el bonaerense.

'Lucho' Gauna, una incorporación muy ilusionante / FCB

"El Barcelona tiene que ganar todos títulos posibles, así que yo ayudaré para eso. Soy eléctrico, rápido, puedo salir con las dos piernas y voy a aprovecharlo. Después del Barça no hay nada, es lo máximo. Mi fichaje ha causado mucho revuelo en mi país", comentó el primer argentino que vestirá de blaugrana.

'Lucho' (le gusta este apodo) admira a Dyego. "Él es el mejor del mundo. Tuvo su etapa aquí y tenemos cosas similares, pero él hizo su carrera y yo voy a hacer la mía. Compararme con él es un privilegio para mí. El escudo del Barcelona es muy grande y un argentino lo va a representar muy bien, porque ya pasó en este club", añadió en referencia a... ¿Leo Messi?

Pol Pacheco, el 'hijo pródigo'

El ala Pol Pacheco regresa al Barça con 31 años recién cumplidos, 11 después de marcharse tras debutar con el primer equipo con Marc Carmona. El barcelonés se marchó en 2014 y ha pasado por Peñíscola, Lazio, Coligianco (ambos italianos), Industrias, ElPozo, Inter y Valdepeñas las tres últimas temporadas.

"Es un orgullo estar aquí. Soy catalán, de la casa y vengo con muchas ganas de afrontar este reto. Estoy en el mejor momento de mi carrera, vengo preparadísimo y espero devolver con títulos la confianza del club. La experiencia de estar en buenos equipos me ha servido mucho. Ahora soy más completo", dijo el canterano.

Pol Pacheco aportará mucho al Barça / FCB

"Los tres daremos un salto de calidad al equipo. Hay una gran unión entre todos, que es muy importante, sobre todo en los momentos duros. Me gustaría ser importante en el equipo. El Barça es un club ganador y el objetivo siempre debe ser el mismo: ganar y conseguir todos los títulos", insistió el '7' Pol Pacheco.

"Siempre que he venido a jugar al Palau ha sido especial. Pude entrenar y debutar en el primer equipo cuando estaban Jordi (Torras) y Javi (Rodríguez). Fue un orgullo y ahora lo será más delante de esta afición con los Dracs, mi familia y mi hija. Me hace especial ilusión ella me vea jugar en el Barça", añadió el catalán.