Touré 'seca' ElPozo y el Barça pone el 2-0 en la final

Un sólido Barça se aferró a la exhibición del tetragoleador Mamadou Touré para derrotar por 6-1 a ElPozo Murcia Costa Cálida ante más de 4.000 espectadores y poner el 2-0 en la final, por lo que tendrá tres opciones para recuperar el título liguero. Tras el partido, recibió un homenaje Erick Mendonça, quien está acabando el curso como un tiro y pudo despedirse del Palau.

Barça - ElPozo Murcia Costa Cálida (fútbol sala, Primera División RFEF), PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 6 1 ELP Alineaciones BARÇA, 6 (3+2): Dídac (p.), Erick, Catela, Touré (4), Sergio González (1) -cinco inicial-, Joao Victor, 'Lucho' Gauna, Fits, Matheus, Adolfo (1), Antonio, Eric Martel y Joel Miñano. ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 1 (1+0): Henrique (p.), Gadeia, David Álvarez, Dener, Rafa Santos -cinco inicial-, Bebe, Ricardo, Ligeiro, Adri Rivera, Miguel y Meseguer.

El protagonista del partido fue Touré, el ala francés que llegó al filial azulgrana de la mano de Jesús Velasco y que ha dado un paso adelante definitivo desde la primavera para convertirse en una de las estrellas del equipo. Y todo eso con su pose tan normal, como evadido de todo.

El duelo empezó muy parejo, con Touré y Ricardo creando peligro y con un disparo junto al poste de Matheus. Ahí los colegiados pitaron falta a Fits por cargar con fuerza sobre Dener, cuando había recibido media decensa de empujones y agarrones jugando de espaldas.

Matheus trata de encarar a David Álvarez / DANI BARBEITO

ElPozo se estiraba con peligro a la contra y, en una de ellas, el incansable Eric Martel marcó el 0-1 en el el 9' en propia puerta al intentar despejar. El gol no alteró los planes de ambos equipos y las intervenciones de Henrique y de Dídac evitaron los goles de Fits y de Rafa.

Ahí 'La Marsellesa' resonó en el Palau con Touré como actor. El galo empató en el 14' tras irrumpir desde la portería con un gran trabajo de Dídac en los espacios e hizo el 2-1 tan solo 17 segundos después al aprovechar un riesgo innecesario de Henrique.

Gauna dio un golpe fortísimo e involuntario a Bebe, que enloqueció con razón y vio la amarilla tras retar a uno de los árbitros. Era falta, al menos involuntaria, pero ponerse a gritar en la cara de los colegiados... ¿No es eso roja? En el 18', Touré prolongó su show' con el 3-1.

Touré celebra uno de sus cuatro goles con Erick / DANI BARBEITO

El peligro era confiarse, pero el mejor antídoto era un Touré en estado de gracia. Tras un paradón de Henrique a disparo de Erick, el francés se fue por la izquierda e hizo el 4-1 en el 22' con un tiro seco y cruzado que dio en el poste antes de entrar. Y si no, lo habría remachado Fits. !4-1 y los cuatro suyos!

Ahí ElPozo vio negro el segundo punto. Sergio González chutó al poste en el 23' y se llegó al minuto 30 con un misil de Gadeia y un buen remate de David Álvarez que repelió Dídac como únicos argumentos visitantes. Sin Ricardinho ni Marcel y con tres goles abajo, los de Josan González parecían KO.

Los visitantes jugaron primero con Adri Rivera de portero-jugador y después, con Dener. Sin embargo, Gadeia chutó al poste, Dídac estuvo firme y el Barça aprovechó para marcar el 5-1 (Sergio González) y para que Adolfo firmase el 6-1. El colomense ha recortado un mes tras su operación de hombro y reapareció a lo grande. ¡Debe ser la próxima camiseta retirada!