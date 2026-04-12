Touré y Eric Martel cierran las renovaciones en el Barça y... ¿Habrá rescisiones?

El Barça vive un fin de semana tranquilo con varios jugadores jugando con sus selecciones antes del asalto a la Final a Cuatro de la Copa del Rey (23 y 24 de mayo en Cáceres) con el Jaén Paraíso Interior como rival en unas 'semis' con morbo tras lo sucedido en la final de la Copa de España y a las eliminatorias por el título liguero con la Champions como objetivo obligado.

El coordinador Jordi Torras sigue trabajando y ya tiene casi perfilada la plantilla para la próxima temporada en un nuevo salto de calidad que se hará de acuerdo con los deseos del técnico, un Javi Rodríguez que llegó con la ambición por bandera y está recuperando la ilusión en el barcelonismo.

Tal y como ha ido anunciando y confirmando SPORT, el Barça ya comunicó la renovación del ahora lesionado Adolfo hasta junio de 2028, del brasileño Matheus (2028) y del recuperado Catela hasta 2027 con una temporada más opcional. Todas ellas a cuál más merecida.

Higor, un fichaje de plenas garantías para el Barça / INSTAGRAM

Además, el fichaje del astro brasileño Higor a coste cero procedente del Benfica es una realidad e incluso podría haber pasado ya el reconocimiento médico en la Ciutat Esportiva. Por contra, el brasileño Cléber se acabó yendo a las 'Águilas' y ahora el objetivo es el gallego Novoa (O Parrulo).

Tal y como también confirmó SPORT, las otras dos renovaciones que estaban en cartera ya son una realidad y seguirán una temporada más hasta 2027 el francés Mamadou Touré y el canterano Eric Martel, una de las sensaciones de la temporada y autor de un gol el viernes en el amistoso de España a domicilio en Finlandia (2-2).

Ahora llega el momento de las decisiones difíciles y de ese 'antes de entrar, dejen salir' que se usa a diario en el transporte público y también a medida que se acerca el verano en la confección de las plantillas. Pese a tener contrato hasta 2027, el brasileño Fits y el catalán Pol Pacheco podrían dejar el equipo a finales de temporada.

El brasileño Fabinho es una estrella mundial del fútbol sala / PALMA FUTSAL

El ex de Movistar Inter, del Anderlecht y del Quesos El Hidalgo Manzanares (entre otros muchos clubs) sigue sin estrenarse en una temporada difícil marcada por sus problemas de rodilla, mientras que el zurdo está viendo muy reducidos sus minutos con Matheus, Catela y Eric Martel en su misma posición.

¿Podría haber más sorpresas? El Barça sí está confiando en esta sección y Jordi Torras no deja de trabajar para conseguir el mejor equipo posible con un presupuesto equilibrado. ¿Permitirá la convulsa situación del Palma Futsal pescar en río revuelto? En el club gusta mucho el brasileño Fabinho, al igual que los lusos Zicky Té o Diogo Santos (Sporting).