La Supercopa, a escena en el Palau con nuevo campeón y con un Barça como favorito

Cinco días después de revalidar en Santa Coloma el título de la Copa Catalunya, el Barça ya tiene los cinco sentidos puestos en una Supercopa de España que ha sido presentada oficialmente este jueves en el Palau y que se disputará entre el sábado y el domingo con el formato de Final a Cuatro.

La Real Federación Española de Fútbol organizó un acto sencillo con un representante por cada uno de los cuatro finalistas. Aureli Mas, directivo encargado de la sección en la entidad azulgrana, estuvo acompañado por Fran Serrejón (director general de ElPozo Murcia), Antonio Martín como representante del Jaén Paraíso Interior y María Mayans como coordinadora del Illes Balears Palma Futsal.

José Miguel Monje, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, estuvo presente en el acto junto al mítico exazulgrana Paco Sedano (responsable del Comité Nacional Fútbol Sala) junto al director de deportes profesionales azulgrana Enric Masip, el coordinador Jordi Torras, el emblemático exjugador Sergio Lozano (Coordinador de Rendimiento del Barça), el recuperado capitán Dídac Plana, el segundo capitán Adolfo y el técnico, Javi Rodríguez. También estuvo Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Futbol, quien recibió una camiseta conmemorativa.

José Miguel Monje entrega la camiseta conmemorativa a Joan Soteras / DANI BARBEITO

Habrá un nuevo campeón este domingo en el Palau por la ausencia de un Jimbee Cartagena que reinó en las tres anteriores ediciones (2-1 contra el Barça en 2023, 3-1 frente al extinto Real Betis Futsal en 2024 y 5-2 al Palma Futsal el año pasado). Los blaugranas se medirán al Jaén Paraíso Interior el sábado a las 16.15 horas en una segunda semifinal llena de morbo por lo sucedido la pasada temporada en la Copa de España y en la Copa del Rey.

A las 13.30 horas se medirán el subcampeón liguero ElPozo Murcia y un Palma Futsal que sigue arrastrando una increíble estadística con tres Champions en las últimas cuatro ediciones y tres Intercontinentales mientras sigue virgen en títulos domésticos. Sin partido por el tercer puesto, la final se disputará el domingo en el Palau a las 18.45 horas.

"Bienvenidos a los que han llegado desde otros sitios. Estamos todos con mucha ilusión. Cuando se dio la oportunidad de que el Palau albergase la Supercopa, puedo deciros que me cambió la cara y Jordi (Torras) lo sabe. Esperamos que sea un éxito de público y que también tenga éxito el Barça", comentó un feliz Aureli Mas.

Dídac Plana, Javi Rodríguez, Adolfo y Sergio Lozano, un póker inigualable / DANI BARBEITO

"Pues nosotros, igual que los otros tres equipos participantes, con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar y también de que la liga. En este caso, estamos centrados en la Supercopa. Sabemos que será una tarea complicada por la calidad de los rivales, en especial del Barça, contra el que jugaremos las semifinales. Queremos hacer un buen papel", replicó Antonio Martín.

María Mayans destacó que la temporada se presenta "ilusionante" para el Palma Futsal. "La mejor forma de empezar es así, con una competición oficial tan potente. Estamos seguros de que nos va a ir bien en esta temporada de cambios, así que con la máxima ambición y a competir al máximo ya el sábado contra un rival tan dificilísimo como ElPozo", recalcó.

Por último, el histórico exinternacional español Fran Serrejón se congratuló por "volver a la Supercopa, que llevábamos un par de años sin disputarla. Estamos con ilusión y con ganas de que empiece a rodar la pelotita. Con este formato de final a cuatro, espero una Supercopa de máxima igualdad en los tres partidos. Tenemos muchas ganas de conseguir el título 10 años después del último".