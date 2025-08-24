El Sporting remonta un 0-2 y pone deberes a un Barça todavía en construcción

El Sporting derrotó al Barça por 5-2 tras remontar un 0-2 y se alzó con la Record International Masters Futsal en Portimâo pase lo que pase en el Benfica-Palma. Los de Javi Rodríguez estuvieron muy intensos, pero pagaron caros los problemas de falta en el segundo acto.

Sporting de Portugal - Barça (Record International Masters Futsal, fútbol sala), 24/08/2025 RECORD INTERNATIONAL MASTERS FUTSAL SCP 5 2 BAR Alineaciones SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, 5 (0+5): Henrique (p., 1'-20'), Tomás Paçó, Diogo Santos, Alex Merlim (2, 1 d.p.), Taynan (2) -cinco inicial-, Gonçalo Portugal (p.s., 21-40'), Felipe, Pauleta, Felipe Valerio, Rocha, Wesley (1), Bruno Maior, Bruno Pinto y Rubén. BARÇA, 2 (2+0): Miquel Feixas (p., 1'-35' y 38'-40'), Antonio, Joao Victor (1), Eric Martel, Adolfo -cinco inicial-, Dídac (p.s., 36'-37'), Erick, Matheus, Sergio González (1), 'Lucho' Gauna y Touré.

La lectura es positiva. Con nuevo técnico, el cuadro azulgrana plantó cara a dos de los mejores equipos del mundo; eso sí, Javi Rodríguez tiene mucho trabajo. Además, no jugaron Catela, Fits, Pol Pacheco ni Pito tras el golpe del sábado... ni el genio Zicky Té en los lusos.

El cuadro azulgrana entendió el mensaje de la primera parte contra el Benfica y salió mucho más intenso contra un rival que mordía y que tuvo tres ocasiones en dos disparos del casi cuarentón italobrasileño Alex Merlim y de un sensacional jugador con pésimos modales, Taynan.

Adolfo respondió con un buen disparo y el 0-1 llegó en el 6' en un gran pase de Miquel Feixas que transformó Sergio González tras un control sensacional con la pierna derecha. Taynan avisó otra vez y la respuesta fue una recuperación de Joao Victor, quien hizo el 0-2 (8'.

Nuno Dias paró el partido y la presión del 'leâo' fue aún más intensa ante un Barça rápido. Eric Martel no pudo con Henrique a pase de 'Lucho' Gauna y Taynan cometió la quinta falta a dos minutos del descanso, al que se llegó con 0-2 tras dos paradones seguidos de Miquel Feixas.

Joao Victor y Adolfo pudieron marcar en la reanudación, aunque el partido se iba girando hacia el lado portugués. Miquel Feixas evitó el gol en un tres para uno y tanto Gauna como Touré se plantaron ante el suplente Gonçalo Portugal (estuvo magnífico en esta segunda parte).

Los colegiados lusos, que habían dejado jugar, empezaron a pitarlo todo y el Barça se plantó con cinco faltas a nueve minutos del final. Esta circunstancia descompuso a los azulgranas, que encajaron dos goles seguidos de Álex Merlim. Sigue a tope a 11 meses de cumplir los 40.

El excompañero de Saad en la 'azzurra' marcó el 1-2 en una banda y el 2-2 de doble penalti tras la sexta blaugrana. Touré no pudo con Gonçalo en el 34' y acto seguido Taynan culminó la remontada. Javi Rodríguez situó a Dídac avanzado y 'cayeron' los goles de Wesley y Taynan (5-2). Ahí se acabó todo.