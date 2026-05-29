Sergio Lozano se hizo eterno en el Barça y hasta Iniesta se rindió a sus pies

Era la noche de Sergio Lozano. Su último baño de masas después de una década y media haciendo historia como jugador, hasta que a finales de la temporada pasada tuvo que retirarse por culpa de los problemas físicos tras salir adelante de cuatro graves lesiones de rodillas. Y el equipo ganó antes el Valdepeñas por 4-1. Día redondo.

El madrileño se retiró como el máximo goleador de la historia del club con 334 goles, como el que más veces vistió la camiseta del primer equipo azulgrana (52) y con el palmarés más importante de la sección con cuatro Champions, seis Ligas, seis Copas de España, siete Copas del Rey y cuatro Supercopas.

Desde que los colegiados gallegos decretaron el final del partido ante el Valdepeñas con victoria azulgrana, el gran protagonista pasó a ser un Sergio Lozano a quien acompañó en el palco el presidente Rafa Yuste, pese a que tuvo que irse en el descanso para hacerse la foto con Anthony Gordon.

En la grada estaba su familia, con su madre, su mujer Cristina y la pequeña Alejandra entre ellas. Arriba, en el cielo también se emocionó su padre, quien falleció en enero de 2019 en uno de los momentos más duros para el excapitán. Todos los que quieren (queremos) al mejor jugador de la historia de la sección lloraron de alegría.

Sergio Lozano, con Joan Laporta y Rafa Yuste / FCB

Detrás, todos los títulos que ganó con la camiseta del Barça desde que Marc Carmona y David Godayol fueron a ficharlo allá por 2010. Delante, toda la plantilla con la camiseta de Sergio Lozano y ese 'nueve' que colgará para siempre del Palau. En el palco estaban el presidente Rafa Yuste Ari Santos, Fernandao, Jordi Torras y otros emblemas barcelonistas como Jordi Alba y Busquets (fútbol), Victor Tomàs (balonmano) o Sergi Fernández (hockey). Incluso Àlex Garcia, ex del Girona.

"Muchísimas gracias a todos. Desde que llegué hace 15 años me he sentido en casa en el Barça. A todos los compañeros, al presi. Y por supuesto, a vosotros. ¡Gracias a todos!", dijo. Al final se rindió ante los Dracs: "Vosotros, los de amarillo, habéis sido muy importantes para que en determinados momentos, volviese a jugar. Sois el corazón de esta sección".

Ahí apareció Paco Sedano para fundirse en un abrazo con su amigo Sergio Lozano, ahora que su '28' estará junto al '9' en el Palau. Al retirarse a segundo plano, los más veteranos, Dídac y Eric Martel, se fundieron en un abrazo con uno de los mejores porteros de la historia de la sección.

El siguiente en desfilar fue Javi Rodríguez, actual técnico barcelonista y capitán cuando llegó Sergio Lozano al club. Ambos conquistaron la primera Champions de la sección en 2012 en aquella histórica final en el Barris Nord de Lleida contra el Dinamo Moscú.

Con muletas, Ferrao levantó el Palau como hizo durante casi una década con sus golazos, sus cabriolas y un compañerismo y una profesionalidad extraordinarias. "Para mí ha sido un auténtico placer jugar contigo tantos años y eso me ha hecho mejor", dijo el de Chapecó.

Turno para uno de los mejores cierres de la historia de este deporte y para uno de los grandes amigos del homenajeado, Carlos Ortiz. Campeón de la Champions en 2022 con el Barça, el madrileño se felicitó "por la suerte de haberte conocido y haber podido jugar contigo", tanto de blaugrana como en la 'Roja'.

Las últimas protagonistas fueron dos de las tres mujeres de su vida: su hija Alejandra y su mujer de toda la vida, una Cristina que fue su gran sustento en los malos momentos con sus cuatro graves lesiones. Al final también hubo tiempo para un emotivo abrazo con su madre, su tercera gran mujer.

Sergio Lozano y Javi Rodríguez, excompañeros y amigos / DANI BARBEITO

También lo felicitaron con un vídeo otros excompañeros como el segoviano Lin, el gaditano Joselito y el brasileño Batería. La gran sorpresa fue Andrés Iniesta. "Tienes mi admiración por todo lo que has hecho por el club y a nivel personal. Estoy muy feliz por ser tu amigo", comentó el mítico albaceteño.

Lo siguiente era el protocolo en un acto sensacionalmente organizado por el FC Barcelona. Sergio Lozano marcó su último gol en 'Un homenaje Eterno' y se descubrió la camiseta con el '9' con el 'We are the Champions' por megafonía y aplausos de una afición que lo idolatra y que se destrozó la palma de las manos.