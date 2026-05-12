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FÚTBOL SALA

Sergio Lozano se hará eterno el día 29 en el Palau

El club retirará la camiseta del mejor jugador de la historia de la sección tras el primer partido de cuartos de la liga

Sergio Lozano es historia viva del fútbol sala

Sergio Lozano es historia viva del fútbol sala / VALENTÍ ENRICH

David Rubio

David Rubio

El barcelonismo tiene ante sí una de las citas más emotivas de la temporada el 29 de mayo con la retirada de la camiseta de Sergio Lozano, ese '9' que lució durante 14 temporadas en las que lo ganó todo y también vivió momentos durísimos.

El madrileño llegó al Barça en 2011 tras una temporada cedido en Caja Segovia y se retiró en 2025 tras su séptimo curso como capitán. Es el máximo goleador de la historia de la sección y el que más veces vistió la camiseta barcelonista.

Su palmarés lo jalonan las cuatro Champions League de la sección, seis Ligas, seis Copas de España, siete Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y siete Copas de Catalunya. Y lo más importante, su compromiso y su cariño por el club.

Su historia azulgrana no fue, ni mucho menos, un camino de rosas. El mítico '9' azulgrana tuvo que afrontar cuatro gravísimas lesiones de rodilla y consiguió salir airoso de todas ellas, a imagen y semejanza del meta de fútbol Sergio Asenjo.

El momento más duro en sus 14 años como jugador del Barça fue la muerte de su padre, el mentor de sus primeros años y el que le trasladó su pasión por el Barça. Por eso, desde enero de 2019, siempre miró al cielo con emoción tras cada gol.

Sergio Lozano, la pasada temporada en su despedida

Sergio Lozano, la pasada temporada en su despedida / VALENTÍ ENRICH

El acto tendrá lugar tras el primer partido de cuartos de unos play-offs por el título de liga en los que el Barça tendrá ventaja de pista en todas las eliminatorias. El rival se sabrá este sábado y será en Jaén Paraíso Interior o Industrias Santa Coloma.

Sergio Lozano se convertirá el viernes 29 de mayo en el decimosexto azulgrana y en el segundo jugador de fútbol sala que tendrá para siempre su camiseta colgando del Palau. El pionero fue un gran amigo suyo, el también madrileño Paco Sedano.

Sergio Lozano celebra un gol con Pito y con Antonio

Sergio Lozano celebra un gol con Pito y con Antonio / VALENTÍ ENRICH

La sección con más camisetas retiradas es el balonmano, con un total de siete por este orden temporal: Iñaki Urdangarin (7), Joan Sagalés (14), Oscar Grau (2), Enric Masip (5), Xavi O'Callaghan (4), David Barrufet (4) y Victor Tomàs (8).

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Le sigue el baloncesto, con Juan Antonio San Epifanio 'Epi II' (15), Andrés Jiménez (4), Nacho Solozabal (7), Roberto Dueñas (12) y Juan Carlos Navarro (11). El hockey patines también hizo eternos a Alberto Borregán (18) y a Aitor Egurrola (1).

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