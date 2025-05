Sergio Lozano y su gran ilusión en las semanas previas a colgar las zapatillas

Sergio Lozano agota sus últimas semanas como jugador del primer equipo azulgrana erigido en el jugador más importante de la historia de la sección en 14 temporadas en las que ha alzado cuatro Champions, seis Ligas, seis Copas de España, siete Copas del Rey y cuatro Supercopas. Además, es el máximo realizador de la sección con 334 goles y el segundo con más partidos (463), tan solo por detrás de los 517 de un Dyego que ha confirmado este martes que también se va a final de temporada.

El madrileño, de 36 años, se recupera de una lesión en el aductor largo de del muslo izquierdo que lo tendrá de baja al menos hasta junio, por lo que podría retirarse sin volver a jugar. Cuatro veces operado de la rodilla derecha, el capitán del fútbol sala azulgrana visitó SPORT y se confesó mientras afronta el mes más especial de su carrera. Su destino la próxima temporada será el banquillo del Barça B como ayudante de Sergi Altisent.

Lo primero, ¿cómo se encuentra de su lesión muscular?

Estoy recuperándome, sanando cuerpo y mente. Han sido meses difíciles por el tema de aceptar mi retirada, por las lesiones y por la dinámica del equipo, que tampoco ayuda. Necesitaba unas semanas para recuperarme y las sensaciones van mejorando.

¿Este último problema le ha ayudado a entender que quizá era el momento de dejarlo?

Ahora mismo soy feliz por la decisión que hemos tomado. Lo frustrante es que sin lesiones estoy al nivel de mis compañeros en todo. Es difícil. Si me veo bien entrenando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no encontramos la solución a estas lesiones musculares? ¿Habrá sido porque me quitaron un trozo de tibia? También es verdad que, entre comillas, me quité un peso encima. Tenía muy claro que no jugaría en otro club que no fuese el Barça. Así que, contento con la decisión e ilusionado por otras cosas.

Sergio Lozano, con Joan Vehils (director de SPORT) / JAVI FERRÁNDIZ

¿Podríamos verlo jugar en los cuartos de final de la liga?

Es posible y es difícil. La lesión es más de 10 semanas que de ocho. Vamos a ver cómo evoluciona y cómo van las resonancias. Cuando llegue el momento, decidiremos qué riesgos queremos asumir. Me encantaría despedirme de toda la gente del Palau vestido de blaugrana y tener un final feliz. Eso es lo que me gustaría.

¿Qué supondría despedirse ganando una liga en el Palau?

Sería un sueño, pero lo veo difícil. La dinámica no es la que nos gustaría. Me imagino vestido de corto en un partido clave en el Palau con toda nuestra gente... Buff. Ya no te hablo de ser importante ni de meter goles. Solo pido estar ahí y poder agradecer a la gente las muestras de cariño que han tenido conmigo durante 14 años, con momentos de dificultad máxima y lesiones graves que ahora a nivel psicológico están siendo complicadas. En el Palau y en la calle y la gente sigue dándome las gracias, me echan de menos, me felicitan por mi carrera y me dicen que ojalá no me retirase. Ganar la liga en el Palau sería la mejor manera de darles las gracias.

¿De qué está más orgulloso?

De la resiliencia y de la capacidad de sobreponerme a la adversidad. Muchos compañeros me han dicho que en mi caso ya no estarían jugando. Eso me hace estar orgulloso, porque no he tirado nunca la toalla ni me he guardado nada. Ni ganando por 7-0 en el último minuto. En cada entrenamiento y en cada partido he intentado honrar la camiseta del Barça y que la gente se sintiese representada por mí en la pista.

Sergio Lozano, con su imagen en el fondo / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cambiaría alguna cosa?

Nada, ni las lesiones. Bueno, quizá este final y poder despedirme de la gente, del Palau y de mis compañeros desde dentro y con buenas sensaciones. No hablo de ganar o perder títulos, eso entre comillas es secundario ahora. Es lo único que cambiaría, pero las lesiones no, porque mucha gente quizá me tenga algo de admiración por mi capacidad para sobreponerme a tanta adversidad. Otros habrían tirado la toalla y quizá han pensado que si yo he podido recuperarme de tantas lesiones, ellos también pueden. Eso me hace estar muy contento.

¿Qué habría sido de Sergio Lozano sin todas sus lesiones?

Me lo he preguntado alguna vez, pero enseguida lo elimino. Como diría la psicóloga, no es una pregunta útil. Seguramente habría logrado más éxitos, pero he tenido una carrera muy buena pese a todo lo que he sufrido. Estoy orgulloso de no haber tirado nunca la toalla. Yo no me rindo ante nada. Si me ponen un obstáculo, intento saltarlo y si no, lo salto a la siguiente. Así me he tomado toda mi vida. La enfermedad de mi padre... todo lo he vivido así y es de lo que más orgulloso estoy. Al final, ¿qué cambia haber ganado una Champions más? Lo que queda es lo que somos como personas

¿Cómo ha podido volver tantas veces al nivel de sus compañeros?

No ha sido fácil, pero mi mentalidad siempre es positiva para dar lo mejor de mí en cada momento. En el equipo algunos se sorprenden y hasta yo mismo de las veces que he vuelto de una lesión de varios meses y no se me nota la inactividad. A veces tendría que haber ido un poco con el freno de mano, pero siempre he pasado de cero a 100 y a estas alturas no lo voy a cambiar.

Sergio Lozano, barcelonismo por los cuatro costados / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo ha ido asimilando su hija todas estas lesiones?

Ha sido difícil. Muchas veces ha preguntado por qué papá tiene pupa. A mí me encanta jugar con Alejandra. Corro, la persigo y a veces decía no, que papá tiene pupa. Ahora dice... yo quiero que papá siga siendo el capitán. Digo, hija, eso no podrá ser. Me habría gustado que, ahora que es mucho más consciente, pudiese ver cómo era su padre como jugador.

Yo pensaba que su futuro no estaría en los banquillos...

Bueno, el año que viene será el segundo entrenador del filial. Es algo que me motiva. Ahora busco ser feliz, disfrutar de la ilusión de los más jóvenes e intentar transmitirles todo lo que he vivido. Quiero volver a tener ilusión. Tampoco me pongo a pensar qué será de mí dentro de tres años. Busco estabilidad y quiero quedarme a vivir en Barcelona. Esto es como mi casa.

¿Podríamos verle entrenando siempre a chavales?

Sí, porque he vivido la élite, he sido profesional en el mejor equipo del mundo y en una de las mejores selecciones del mundo, he tenido éxitos y ya he llenado ese ego de ganar. Igual pasan los años y tengo otra vez la inquietud de volver a ganar, pero si soy feliz haciendo crecer a los chicos y encima la conciliación familiar es buena, que para mí ahora es lo más importante con mucha diferencia, igual sigo ahí aunque eso me ponga un tope como entrenador o lo que sea. Siempre priorizaré el disfrutar de mi familia. A lo mejor en un futuro me ofrecen otra cosa. No sé, yo no me cierro puertas. Tampoco tengo la ambición de entrenar al primer equipo.

Sergio Lozano se lo pasó bien en SPORT / JAVI FERRÁNDIZ

Pida un deseo para las seis semanas y media que le quedan en activo.

Lo primero es volver a jugar. Me gustaría volver a vestirme de corto. Para mí eso es lo principal, por encima de ganar o perder. Incluso perdiendo, me gustaría despedirme jugando, al menos estar con ellos ese día, celebrando o llorando. Es lo que pido sobre cómo acabar mi carrera. Evidentemente, si fuese ganando y en el Palau, ya sería redondo, pero a veces las cosas no pasan como a uno le gustaría.

Está en el centro de la pista en el Palau, se ha acabado el partido de su despedida y la afición corea su nombre en pie... ¿Qué les diría?

Uff... Es difícil. Que ha sido un verdadero placer y que gracias por todo lo que me han hecho vivir, porque es lo mejor que me llevaré más allá de haber ganado más o menos títulos. Ya le dije a Toni, el jefe de los 'Dracs', que me llevo sobre todo la conexión que he tenido con ellos y con todo el Palau. Yo siempre he intentado ser cercano. Desde el primer día me he sentido muy querido, muy admirado, muy respetado y nunca hubo una mala palabra hacia mí ni en los malos momentos, que también los hemos tenido.