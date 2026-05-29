Sergio Lozano, en datos: la leyenda que el Barça eleva al Palau para siempre

El Palau Blaugrana vivirá este viernes 29 de mayo un acto reservado solo a los más grandes: la retirada de la camiseta de Sergio Lozano, el jugador que ha definido más que nadie la historia moderna del fútbol sala del Barça. El club colgará el su dorsal para siempre, un gesto que simboliza su legado.

Y es que los números de Lozano no admiten discusión. A lo largo de 14 temporadas, el madrileño se convirtió en el máximo goleador histórico de la sección, con 334 goles, y también en el jugador que más partidos ha disputado, superando los 520 encuentros.

Lo extraordinario es que alcanzó estas cifras pese a haber sufrido cuatro roturas de ligamento cruzado, lesiones que le hicieron perderse prácticamente cuatro temporadas. Con este contexto, la pregunta es inevitable: si las lesiones le hubiesen respetado, estaríamos hablando abiertamente del mejor jugador de la historia del fútbol sala.

Un palmarés que explica una era

El impacto de Lozano no se mide solo en goles o partidos, también en títulos.

Durante su etapa, el Barça vivió la época más exitosa de su historia. Con él en pista, el equipo conquistó cuatro Champions, cuatro Supercopas, seis Ligas, siete Copas del Rey, seis Copas de España y siete Copas de Catalunya. Un total de 34 títulos que lo sitúan en una dimensión reservada a muy pocos deportistas.

La mayoría de estos éxitos llegaron en los años en los que Lozano se encontraba mejor físicamente. Cuando él estaba bien, el Barça ganaba. Su influencia era tan determinante que su presencia cambiaba la competitividad del equipo de forma inmediata.

FC BARCELONA FUTBOL SALA - PALMA FUTSAL. FOTO: VALENTI ENRICH. sergio lozano. barça. division honor 2024/2025 barça . palma futsal. play off . semifinal. euforia capitan solo final partido. palau blaugrana / Valentí Enrich / SPO

Un inicio difícil que cambió el rumbo del club

Lozano llegó al Barça en la temporada 2011-12, después de un año cedido en Segovia.

Sus primeros meses no fueron sencillos: la plantilla estaba llena de estrellas y parecía que no había espacio para un joven que llegaba con ambición y carácter. Pero el destino intervino. Una lesión de un compañero abrió una puerta inesperada y, como recuerda Fernandão, compañero suyo en la pista y este año también en el cuerpo técnico, "la infelicidad de uno es la felicidad de otro". Lozano entró a jugar y ya no volvió al banquillo. Desde ese momento se convirtió en una pieza imprescindible, condición que mantuvo hasta su retirada, catorce años después.

FUTBOL SALA. BARÇA - LUGO. FOTO: Ignasi Paredes. sergio lozano. barça. division honor 2011/2012 barça - lugo. deportiva accion 2011/2012 solo. palau blaugrana / JOAN IGNASI PAREDES / Enviados

Explosión goleadora y primeros títulos

Su primera temporada fue una declaración de intenciones. Marcó 54 goles, fue nombrado Mejor Jugador de la Liga y lideró al Barça hacia una campaña histórica en la que el club ganó cuatro títulos, incluida la primera Champions de su historia, conquistada en Lleida. La Liga también cayó ese año, con dos goles decisivos de Lozano en el quinto partido de la final en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Ese impacto inmediato, unido a su dominio ofensivo y defensivo, lo llevó a ser reconocido poco después, en 2013, como Mejor Jugador del Mundo, un premio que confirmó su irrupción como una de las grandes figuras del fútbol sala internacional.

La segunda temporada confirmó que lo suyo no era casualidad: anotó 48 goles y volvió a levantar la Liga, la Copa del Rey y la Copa de España.

Tras ese doble curso inicial, ya no había dudas: Lozano no solo era una pieza clave del Barça, sino uno de los jugadores más determinantes. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su potencia, su liderazgo y su impacto en la pista lo consolidaron como el motor competitivo del equipo y como un referente mundial del fútbol sala.

Lesiones, resiliencia y liderazgo

Tras ese inicio fulgurante llegaron los obstáculos. Una lesión de ligamentos lo frenó, pero regresó para conquistar otra Copa del Rey y su segunda Champions, esta vez en Bakú. Después llegaron tres años sin títulos y nuevas lesiones, incluida una rotura de cruzado durante el Mundial de Colombia, uno de los golpes más duros de su carrera.

Aun así, su figura creció. Fue nombrado capitán, se convirtió en máximo goleador histórico del club y en un referente absoluto dentro y fuera de la pista.

Sergio Lozano, muy ilusionado por su capitanía / JAVI FERRÁNDIZ

El renacer constante de un competidor único

En 2019 volvió a ganarlo todo: Copa de España, Copa del Rey y Liga. Incluso en plena pandemia, el Barça sumó otra Copa y otra Champions con él como líder emocional y deportivo.

La temporada 2021-22 fue una de las más brillantes de su carrera. Tras otra lesión de rodilla, Lozano regresó a un nivel imparable. Marcó su gol número 300 con el Barça en la final de la Champions contra el Sporting, ganó la Liga con dos goles decisivos en la final ante ElPozo y cerró el curso siendo nombrado Mejor Cierre y Mejor Jugador de la Liga.

Las últimas temporadas no fueron las soñadas: las lesiones volvieron a aparecer y le impidieron competir con continuidad. Pero su influencia, su liderazgo y su peso en el vestuario nunca disminuyeron.

Un adiós eterno

El Palau Blaugrana se pondrá en pie para despedir y celebrar a un jugador que lo ha sido todo. Un capitán, un goleador, un símbolo. Un deportista que, incluso limitado por las lesiones, construyó una carrera que muy pocos podrán igualar.

Sergio Lozano no solo es una leyenda del Barça. Es, sin discusión, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala.

Y a partir de ahora, su camiseta quedará colgada para siempre en el Palau. Allí donde solo llegan los eternos.