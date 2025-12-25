Sergio González, tajante: "La lesión fue la peor etapa de mi vida a nivel personal"

Sergio González ha sido uno de los jugadores más importantes del Barça desde que regresó a casa hace tres veranos procedente del Viña Albali Valdepeñas, donde fue elegido mejor ala del curso 2021-22 por la tristemente extinta LNFS.

Renovado hasta 2027, el de Montcada i Reixach (28 años) vivió su peor momento el 5 de marzo de 2024 en el Palau ante el Jaén Paraíso Interior al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda.

Tardó casi un año en volver y la pasada jornada regresó ante Industrias tras su segunda lesión muscular, algo habitual después de operaciones graves. Sergio González se sinceró con SPORT la semana de ElPozo-Barça (sábado, 18.30 h). Para acabar primeros la primera vuelta habrá que ganar en el 'Palacio'.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, con ganas de encarar este final de año y la entrada de nuevo, que tenemos tres partidos importantes en poco tiempo.

"Por muy bien que te encuentres, siempre hay algo más de riesgo"

La pierna izquierda sigue dando problemas, ¿no?

Bueno, son gajes del oficio y más después de una lesión grave, que hace falta un tiempo hasta que todo se ponga en su sitio. Por muy bien que te encuentres, siempre hay algo más de riesgo. Entonces, ya está. Me lo tomo de forma muy diferente desde que pasé lo de la rodilla y estoy muy tranquilo. Yo pongo todo de mi parte volver fuerte, lo he hecho y ahora, a centrarme en jugar.

Casos como los de Sergio Lozano o Laprovittola indican que suele haber problemas tras lesiones graves...

Si no es la rodilla, lo demás lo relativizas. Es una cirugía muy invasiva y, aunque fue espectacular, el cuerpo necesita un tiempo para ponerse otra vez al límite. A veces traspasamos un instante esa línea tan fina, pero desde el primer día ya me insistieron en que puede pasar. Mi mentalidad ha sido muy fuerte en ese sentido.

"La lesión fue la peor etapa de mi vida a nivel personal"

¿Cómo fue estar en su mejor momento en 2024 y que se le apagasen las luces?

Pues muy duro, pero al final se sale y de todo se aprende. A nivel personal fue la peor etapa de mi vida. Fue muy difícil. Es algo que te aísla de tu día a día, de lo que llevas haciendo muchos años. Somos personas, pero al mismo tiempo somos deportistas y cuando algo te impide hacer deporte, en cierto modo dejas de ser tú.

¿Llega tarde para el Europeo?

Voy muy justo, pero no lo descarto. Ya jugué contra Industrias, que volví antes de lo previsto porque las sensaciones eran muy buenas. Si lo hago bien estos tres partidos, puedo tener mis opciones. No lo descarto, es una ilusión que tengo.

"Estamos volviendo a coger la dinámica de acostumbrarnos a ganar"

La mejor noticia es que el equipo funciona...

Sí, estamos muy gratamente sorprendidos, porque a veces cuesta arrancar los proyectos y ha sido todo lo contrario. Estamos muy comprometidos, volviendo a coger la dinámica de acostumbrarnos a ganar, que es algo muy importante. Aportamos todos aportamos y eso hace que el equipo esté volviendo a ser esa máquina bien engrasada que debe luchar por todo.

Aparte de los fichajes, ¿cómo puede cambiar tanto la llegada de un entrenador?

No lo sé. Por supuesto que ha influido el cambio de entrenador. Javi nos ha traído su carácter...

¿Es tan clave su carácter ganador?

Sí. Está siendo muy importante el carácter que nos imprime de competir siempre, en cualquier ejercicio. Saber que el que pierde, como dice él, pringa. Eso se te mete dentro y sabes que tienes que ganar en cualquier circunstancia.

"Da igual que nos marquen, da igual que marquemos... siempre seguimos ahí"

¿En los entrenamientos sigue siendo como era en su etapa de jugador?

No sé cómo era antes, pero es muy exigente, tenemos que competir al máximo cada día y eso se nota después, porque no nos vamos de los partidos. Da igual que nos marquen, da igual que metamos nosotros... siempre seguimos ahí.

¿Está contento con la confianza que le da el míster?

Sí, supercontento. Antes de lesionarme, me sentía de maravilla y sé que volverá a ser así. Me lesioné con la selección, que era también el regalo que me había dado mi carrera después de cómo estaba jugando en el Barça.

A 'Lucho' Gauna le está costando. ¿Cómo lo apoyan en el vestuario?

Dándole tranquilidad y confianza. No es fácil llegar aquí, parece que tengas que demostrar algo en cada minuto. Le decimos que si no sale una, que se juegue la siguiente. Vemos la calidad que tiene en los entrenamientos y sabemos lo que puede dar. Está aquí porque es buenísimo, así que a jugarse las bolas.

"En Murcia queremos demostrar que el proyecto va muy bien encaminado"

Llega un partido especial en Murcia para cerrar el año...

Lo es por muchas cosas. Es contra El Pozo, es el último del año, para el míster es la vuelta a la que fue su casa y para nosotros por jugar en el Palacio. Es una buena oportunidad y queremos demostrar que el proyecto va muy bien encaminado.

¿Qué le pide a 2026?

En mi caso, lo primero es salud para poder disfrutar de mi profesión. A partir de ahí, seguir ganándome las cosas y tener el derecho a estar aquí y demostrar lo que valgo en el mejor equipo del mundo, que para mí es lo más grande.