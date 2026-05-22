Sergio González: "Todos necesitamos ganar la Copa"

A dos meses de cumplir 29 años, Sergio González sonríe tras la grave lesión de rodilla que lo mantuvo 10 meses fuera de las pistas. El ala de Montcada i Reixach reapareció en febrero de 2025 y esa semana el club anunció su renovación hasta junio de 2027.

El internacional español lleva 13 goles y sigue especializado en ver portería en momentos clave. Este fin de semana será un jugador importante en Cáceres en la Final a Cuatro de la Copa del Rey, con unas semifinales llenas de morbo contra el Jaén Paraíso Interior tras la final de la Copa de España.

Sergio González conversó con SPORT este jueves en la Ciutat Esportiva antes de emprender viaje a la capital cacereña. El catalán habló sobre su momento físico, sobre las opciones del equipo y sobre la necesidad de regresar a la Champions, competición con la que tiene cuentas pendientes.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien. Hemos llegado todos en un buen momento al final de temporada y yo también a nivel personal. De hecho, quizás estoy en mi mejor momento cuando nos vamos a jugar los títulos.

Reapareció en febrero de 2025 tras una lesión grave de rodilla. ¿Cuándo vio que volvía a estar a tope?

Cuando volví del cruzado, estaba muy bien y tenía mis mejores valores de fuerza, pero me faltaba ritmo. Esta temporada, cuando cogí la regularidad de jugar, estaba muy bien a final de año y ahora, otra vez. He juntado esa parte más de fuerza pura que consigues cuando se rompe el cruzado, porque lo necesita tu cuerpo, con el ritmo competitivo, así que estoy muy bien.

Sergio González, con SPORT en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

Lástima del Europeo, ¿no?

Sí, tuve una lesión un poquito antes del Europeo que me impidió estar. Había hecho una preparación rápida para apurar las opciones y fue un palo. No pudo ser y ya está. Tuve que hacer un poco de borrón, cuenta nueva y pensar en una temporada de seis meses, de Año Nuevo hasta ahora. La cosa está saliendo muy bien y estoy muy contento por cómo está yendo todo, por el nivel del equipo y por el que estoy dando yo.

¿Cómo valora que el club lo renovase hasta 2027 en un momento complicado?

Muy positivamente. Estoy superagradecido, porque me siento muy querido. Fue un gesto de club grande, de cuidar a su gente y de valorar lo que tienes en casa. El año que viene me tocará renovar otra vez y yo quiero estar aquí el máximo número de años posible, porque es el mejor sitio. Estoy donde quiero estar, en mi casa. Tengo la suerte de ser de aquí, de Montcada, y lo doy todo para estar aquí muchas más temporadas. Sé que me lo tengo que ganar en la pista.

Soy un jugador muy colectivo y hago muchas cosas que no salen en los números

Lleva 13 goles en la Liga y son bastantes cosas más...

Sí, son muchas cosas más. Soy un jugador muy colectivo y hago muchas cosas que no salen en los números, pero esa faceta goleadora marca un poco la diferencia. Ahora llevo bastantes partidos seguidos marcando y estoy tranquilo. Sé que si me encuentro bien, voy a seguir haciéndolo así y voy a seguir metiendo goles. A ver si el primero llega este fin de semana.

¿Necesita estar a tope físicamente para marcar diferencias?

Por mi estilo de juego, necesito encontrarme muy bien para el despliegue físico que hago en cada partido. A estas alturas de la temporada es difícil estar al 100%, pero en esos momentos siempre tengo un tanto por ciento de más que el resto por la preparación y por cómo soy. Y también es importantísimo saber estar bien cuando no estás tan a tope.

Sergio González, exhibiendo sus dotes para SPORT / DANI BARBEITO

El ahora lesionado Adolfo lleva 14 goles, Erick lleva 12, los dos porteros son de la casa... Eso es apostar por la cantera, ¿no?

Para mí es un orgullo que el Barça esté rindiendo con jugadores catalanes, con gente hecha en la casa. El proyecto, que esperemos que empecemos ahora la era ganadora, lo estamos haciendo con gente de aquí y esto refuerza mucho a Jordi (Torras), que es el principal instigador de esto. El día a día es muy fácil y los que vienen de fuera son estrellas que se ponen al servicio del equipo.

Lo que más me ha sorprendido de Javi Rodríguez es su carácter, ese gen competitivo que tiene

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Javi Rodríguez?

Su carácter, ese gen competitivo que tiene y todo lo que nos ha transmitido desde el principio. Llegamos a la última jornada con la primera plaza asegurada y seguíamos teniendo objetivos, como ser los máximos goleadores y los menos goleados. Yo ya lo conocía, pero en primera persona es aún más acentuado. Se está viendo que no bajamos nunca el pistón. Y dar importancia a cada partido y no pensar que ya lo haremos cuando lleguen las citas importantes.

¿Necesita este equipo un título?

Sí, lo necesitamos todos. Lo primero, porque nos lo merecemos. Además, esa guinda del pastel reforzaría mucho el trabajo que estamos haciendo y también serviría para desbloquear un poco la mente y para volver a ser ganadores y empezar una era ganadora. Ya tenemos el respeto de todo el mundo, pero confirmarlo con un título sería clave.

Sergio González celebra un gol en el Palau / DANI BARBEITO

¿Pueden más esas ganas o el recuerdo de la final de la Copa de España contra Jaén?

Estará todo metido en la balanza de sentimientos durante el partido, pero lo que más pesa es ganar un título. Sabemos lo que pasó y esperemos que nos sirva para aprender, pero no en forma de fantasmas, sino todo lo contrario. En forma de tener aún más ganas para demostrar que aquello fue un accidente... es que llevamos desde noviembre sin perder un partido (el 15-N contra Manzanares en el Palau por 2-3). Eso nos debe servir para saber que tenemos que dar incluso un poquito más si queremos desarmar esa defensa que nos va a montar el Jaén y ese partido competitivo que seguro que nos plantearán.

La Champions es la competición más especial

¿Tiene, entre comillas, una cuenta pendiente con la Champions?

La Champions es la competición más especial. Para mí es muy importante haberla jugado en mis dos primeras temporadas tras mi regreso y sé perfectamente lo que es. El no haber podido estar las dos últimas temporadas pesa, porque es el objetivo máximo por encima de todo. Ojalá juguemos la próxima Champions y podamos demostrar que somos el Barça, que estamos aquí otra vez y que esto va a ser el inicio de un ciclo ganador que esperemos que dure muchas temporadas.

Parece que el Palau vuelve a vibrar con el fútbol sala...

Desde dentro es brutal. Esa comunión, lo que vivimos el día del Pozo y en cada partido. En esa primera final tuvimos un ambiente de final de Liga o de Champions. Sabemos que ya todos los partidos van a ser así y vamos a tener al Palau con nosotros. Eso te da una energía extra de decir... tenemos que darlo todo por nosotros y por toda la gente. Ojalá podamos disfrutar mucho de esta gran relación con la afición, porque es positiva para todos.