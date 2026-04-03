Fin de semana de 'caza' para el Barça: ¡A por el liderato!

Mientras el Barça de balonmano empieza a contar los días para cantar su decimosexto alirón consecutivo en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, la Primera División RFEF de fútbol sala agota sus últimas jornadas antes de los play-offs por el título.

Al igual que sucede con el hockey sobre patines en la OK Liga, el Barça ocupa la segunda posición y afronta este fin de semana la primera oportunidad de encaramarse al liderato después de muchas jornadas, aunque para ello necesita ganar y que pinche ElPozo Murcia.

Con el campeón liguero Jimbee Cartagena y el campeón europeo Illes Balears Palma Futsal en la Final a Cuatro de la Champions League, podría ser necesario ganar el título para regresar a Europa, el gran objetivo del fútbol sala azulgrana.

Simpático diálogo entre Touré y Javi Rodríguez / DANI BARBEITO

Por ello, el factor pista en todas las eliminatorias será clave y tanto Javi Rodríguez como sus jugadores están decididos a vaciarse para completar la caza de un conjunto murciano que obró un milagro hace dos jornadas al ganar en la pista de Xota por 2-4 cuando perdía por 2-0 a 1:30 del final.

Tras perder en los penaltis la final de la Copa de España ante un Jaén Paraíso Interior que ha caído a la octava plaza, el Barça ganó el pasado sábado en la pista de Industrias (3-7) y el martes en Palma (1-5). Por tanto, recibirá el sábado con la moral muy alta al Noia Portus Apostoli en el Palau (16.30 h).

La mala noticia es la confirmación de la lesión de Adolfo, quien pasó este jueves por el quirófano para resolver su inestabilidad en el hombro derecho y, en el mejor de los casos, podría llegar a las eliminatorias por el título... más pensando en unas hipotéticas semifinales o a en la final que en los cuartos.

Adolfo es clave en el Barça y su baja es un duro palo / VALENTÍ ENRICH

El Barça ya sabrá si tiene opciones de dormir líder, ya que a las 13.00 horas el conjunto murciano recibirá en el derbi al Jimbee Cartagena. A la espera del duelo del Palau y tras el 2-2 del Palacio, el cuadro azulgrana aventaja claramente a los de Josan González en el 'goal-average' general (+53 a +25).

Por tanto, bastaría con un empate de ElPozo y un triunfo barcelonista. El Noia cuenta en sus filas con dos canteranos azulgranas, Àlex García y el argentino Santi Rufino. Además, viene de perder la Copa de Galicia ante O Parrulo por 3-2 y en la primera vuelta el choque acabó con un pírrico 0-1 gracias a un tanto de Eric Martel.