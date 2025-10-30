La sección de fútbol sala realiza la foto oficial con Joan Laporta

El Palau Blaugrana fue escenario de la foto oficial de la temporada 2025/2026 de la sección de fútbol sala del Barça. Un acto que contó con la presencia del presidente de la entidad, Joan Laporta, y del directivo de la sección, Aureli Mas, además de la plantilla al completo con el nuevo técnico, Javi Rodríguez, al frente.

El preparador azulgrana, que ha regresado a la disciplina del club este curso tras su etapa como jugador, fue uno de los grandes protagonistas de la sesión y tanto él como sus jugadores recibieron el apoyo de los directivos tras un buen inicio de campaña.

Rodríguez fue uno de los artífices del crecimiento del fútbol sala azulgrana en su etapa como jugador entre 2006 y 2012 y su vuelta al Barça, abalada por el propio Joan Laporta, ha reavivado la euforia tras una temporada gris que se cerró sin títulos. Por el momento, el equipo ha sumado ya el título de la Copa Catalunya, en la única final que ha disputado, y ha empezado de la mejor manera la liga, con cinco victorias en siete partidos.

Laporta y Javi Rodríguez se saludan durante el acto de la foto oficial / FCB

Unos resultados que sitúan al Barça como segundo, empatado a puntos con el líder Jimbee Cartagena Costa Cálida, después de la derrota por la mínima en el duelo directo que protagonizaron en la última jornada (4-3).

“Es un hombre que conoce el Club, y eso es el primer paso para poder aspirar a cosas importantes. Sabe lo que es el Barça y la exigencia que conlleva, y su bagaje como jugador y como entrenador en otros equipos, incluso internacionales, ahora aporta una experiencia que antes no tenía y consideramos junto con el presidente que era el momento idóneo para incorporarlo y que asumiera el proyecto con esa ilusión que lo motiva”, explicó Aureli Mas a los medios oficiales del club.

“Ha habido un gran cambio. Veo un equipo muy implicado, con un entrenador que tiene las ideas muy claras, que juega al ataque, que hace un juego muy bonito y con gran calidad de jugadores, muy jóvenes, con talento, que nos aportan otro tipo de prestaciones a la hora de jugar los partidos y se ha demostrado que el inicio está siendo bastante bueno”.