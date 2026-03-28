FÚTBOL SALA
La samba de Joao Victor y Matheus 'baila' a Industrias en el derbi catalán
La pareja brasileña marcó cinco de los siete goles azulgranas en un derbi muy intenso y con resultado final justo
El Barça se rehízo tras la derrota en la final de la Copa de España con un merecido triunfo por 3-7 en la pista de Industrias Santa Coloma, un equipo en clara línea ascendente que mantuvo sus opciones hasta bien entrada la segunda parte. João Victor firmó su primer 'hat trick' como azulgrana y compartió protagonismo con un Matheus que se hartó de repartir asistencias.
PRIMERA DIVISIÓN RFEF
IND
BAR
|INDUSTRIAS SANTA COLOMA, 3
|(2+1): Ferreyra (p.), Sebas Corso, Marc Tolrà (1), Marc Puigvert, Leandrinho (1) -cinco inicial-, Bernat Povill (1), Víctor Ramos, Aniol, Marc Puigvert y Walter.
|BARÇA, 7
|(2+5): Miquel Feixas (p.), Antonio, Catela, Touré, Pito (1) -cinco inicial-, Matheus (2), João Victor (3), Sergio González, Fits, Erick, 'Lucho' Gauna, Pol Pacheco y Lucas Granda (1).
Con esa victoria, el equipo de Javi Rodríguez reafirma su segunda posición con 50 puntos, 13 más que Movistar Inter. Por delante con 55 y con un partido más se mantiene firme ElPozo Murcia gracias a su increíble victoria del viernes en la pista de Osasuna Magna por 2-4 cuando perdía por 2-0 a 1:30 del final. Un penalti y el excesivo riesgo del banquillo local posibilitaron la remontada. Lo próximo, visitar el martes al Palma Futsal.
Como era de esperar, los locales salieron muy intensos y el canterano blaugrana Bernat Povill tuvo dos buenas ocasiones en los primeros minutos con un disparo ligeramente desviado en el 2' y otro que obligó a emplearse a fondo a Miquel Feixas. No era justo, pero el fútbol sala es un deporte de goles y el 0-1 lo marcó Matheus a pase de Sergio González.
Tras disparos peligrosos del canterano barcelonista Kokoro y del argentino 'Lucho' Gauna', su compatriota Lucas Granda se estrenó como goleador a sus 19 años al remachar un centro-chut de Tourè y convertirlo en el 0-2. Antonio fue protagonista en los dos lados de la pista, cruzándose para evitar el 1-2 tras un rechace del meta visitante y provocando una buena intervención de Ferreyra.
El Barça bajó el pistón y en 24 segundos se vio con el derbi empatado en dos acciones calcadas. Marc Tolrà irrumpió a pase de Povill para recortar distancias en el 16' y Leandrinho se situó como máximo realizador liguero con 21 tantos (2-2). "¡No podemos jugar si no defendemos! ¿Que creéis, que vamos a ganar andando?", gritó el siempre intenso Javi Rodríguez a sus jugadores.
Antes del descanso, Gauna robó una bola, se incorporó y chutó fuera. Los azulgranas entendieron el mensaje de su entrenador y regresaron con las pilas cargadas. Tras sendas ocasiones de Erick y de Gauna, Matheus marcó un extraordinario gol con un control magnífico y una vaselina preciosa. Eso sí, imperdonable que no viese amarilla por una falta sobre Marcos Ferreyra.
Tras probar al meta local en el 26', Joao Victor enganchó un derechazo seco desde parado que se coló por la escuadra (2-4). Povill probó a Feixas en el 27' y Xavi Closas decidió dar la camiseta de portero al exblaugrana a 10 minutos del final. Por cierto, que no seguirá y se enrolará el próximo curso en el Quesos El Hidalgo Manzanares. A puerta vacía, João Victor firmó el 2-5 al paso por el 33'
Feixas evitó el tanto de Puigvert (otro canterano del Barça), pero no pudo hacer lo mismo con el 3-5, obra de Povill. El partido revivió unos segundos, ya que Matheus se fue por la derecha con un autopase extraordinario y regaló el 3-6 y el 'hat-trick' a Joao Victor. Antes del final, Pito aprovechó la enésima asistencia del renovado Matheus para cerrar el derbi con un 3-7 excesivo y justo.
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