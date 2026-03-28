La samba de Joao Victor y Matheus 'baila' a Industrias en el derbi catalán

El Barça se rehízo tras la derrota en la final de la Copa de España con un merecido triunfo por 3-7 en la pista de Industrias Santa Coloma, un equipo en clara línea ascendente que mantuvo sus opciones hasta bien entrada la segunda parte. João Victor firmó su primer 'hat trick' como azulgrana y compartió protagonismo con un Matheus que se hartó de repartir asistencias.

Industrias Santa Coloma - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 28/03/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF IND 3 7 BAR Alineaciones INDUSTRIAS SANTA COLOMA, 3 (2+1): Ferreyra (p.), Sebas Corso, Marc Tolrà (1), Marc Puigvert, Leandrinho (1) -cinco inicial-, Bernat Povill (1), Víctor Ramos, Aniol, Marc Puigvert y Walter. BARÇA, 7 (2+5): Miquel Feixas (p.), Antonio, Catela, Touré, Pito (1) -cinco inicial-, Matheus (2), João Victor (3), Sergio González, Fits, Erick, 'Lucho' Gauna, Pol Pacheco y Lucas Granda (1).

Con esa victoria, el equipo de Javi Rodríguez reafirma su segunda posición con 50 puntos, 13 más que Movistar Inter. Por delante con 55 y con un partido más se mantiene firme ElPozo Murcia gracias a su increíble victoria del viernes en la pista de Osasuna Magna por 2-4 cuando perdía por 2-0 a 1:30 del final. Un penalti y el excesivo riesgo del banquillo local posibilitaron la remontada. Lo próximo, visitar el martes al Palma Futsal.

Como era de esperar, los locales salieron muy intensos y el canterano blaugrana Bernat Povill tuvo dos buenas ocasiones en los primeros minutos con un disparo ligeramente desviado en el 2' y otro que obligó a emplearse a fondo a Miquel Feixas. No era justo, pero el fútbol sala es un deporte de goles y el 0-1 lo marcó Matheus a pase de Sergio González.

El joven Lucas Granda marcó su primer gol como azulgrana / FCB

Tras disparos peligrosos del canterano barcelonista Kokoro y del argentino 'Lucho' Gauna', su compatriota Lucas Granda se estrenó como goleador a sus 19 años al remachar un centro-chut de Tourè y convertirlo en el 0-2. Antonio fue protagonista en los dos lados de la pista, cruzándose para evitar el 1-2 tras un rechace del meta visitante y provocando una buena intervención de Ferreyra.

El Barça bajó el pistón y en 24 segundos se vio con el derbi empatado en dos acciones calcadas. Marc Tolrà irrumpió a pase de Povill para recortar distancias en el 16' y Leandrinho se situó como máximo realizador liguero con 21 tantos (2-2). "¡No podemos jugar si no defendemos! ¿Que creéis, que vamos a ganar andando?", gritó el siempre intenso Javi Rodríguez a sus jugadores.

Antes del descanso, Gauna robó una bola, se incorporó y chutó fuera. Los azulgranas entendieron el mensaje de su entrenador y regresaron con las pilas cargadas. Tras sendas ocasiones de Erick y de Gauna, Matheus marcó un extraordinario gol con un control magnífico y una vaselina preciosa. Eso sí, imperdonable que no viese amarilla por una falta sobre Marcos Ferreyra.

Víctor Ramos encara a Pol Pacheco en el derbi / INDUSTRIAS SANTA COLOMA

Tras probar al meta local en el 26', Joao Victor enganchó un derechazo seco desde parado que se coló por la escuadra (2-4). Povill probó a Feixas en el 27' y Xavi Closas decidió dar la camiseta de portero al exblaugrana a 10 minutos del final. Por cierto, que no seguirá y se enrolará el próximo curso en el Quesos El Hidalgo Manzanares. A puerta vacía, João Victor firmó el 2-5 al paso por el 33'

Feixas evitó el tanto de Puigvert (otro canterano del Barça), pero no pudo hacer lo mismo con el 3-5, obra de Povill. El partido revivió unos segundos, ya que Matheus se fue por la derecha con un autopase extraordinario y regaló el 3-6 y el 'hat-trick' a Joao Victor. Antes del final, Pito aprovechó la enésima asistencia del renovado Matheus para cerrar el derbi con un 3-7 excesivo y justo.