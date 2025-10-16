La RFEF explicó a los clubes su plan para el fútbol sala

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, asistió junto al presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, José Miguel Monje, a la reunión mantenida este jueves con todos los clubes de Primera división de fútbol sala aprovechando este parón de selecciones tras la sexta jornada liguera.

El acto tenía como principal objetivo presentar y explicar el plan de acción para impulsar la competición. Louzán reafirmó la apuesta por este deporte y por el trabajo que se está haciendo desde la RFEF, aunque en algunos aspectos hay mucho trabajo pendiente. Sin ir más lejos, la calidad de las retransmisiones televisivas... aunque aquí La Liga también tiene responsabilidad.

El plan de acción fue presentado por el manager general de fútbol sala, Mario Hernando, quien hizo especial hincapié en "establecer una sinergia de trabajo entre los clubes y la propia RFEF con el objetivo de situar al fútbol sala en un lugar importante dentro del panorama audiovisual y mediático en una sociedad digital como la actual. Hay que enamorar al aficionado en cada momento".

En la línea marcada por Louzán desde su llegada al cargo para marcar diferencias con su predecesor Luis Rubiales, los clubes también tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y hacer sus aportaciones de cara a seguir trabajando en la evolución de las competiciones y su difusión.

La Real Federación Española de Fútbol mostró su disposición a escuchar y a trabajar de forma conjunta en la consolidación de un modelo competitivo más sólido, con una estrategia enfocada en la visibilidad, la innovación y el crecimiento sostenible del fútbol sala en España.

Tras la forzada desaparición de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el órgano federativo tiene ante sí la difícil tarea de recuperar el eco mediático de un fútbol sala lastrado por los decepcionantes resultados de la selección española y por el escaso seguimiento en muchas pistas.

El tema de la 'Roja' está en vías de solución tras la llegada en octubre de 2024 de Jesús Velasco, uno de los mejores entrenadores del fútbol sala. El toledano descartó volver a renovar con el Barça y ha agitado los cimientos de la selección con su habitual buen criterio.

Muchas preguntas siguen pendientes de respuesta en cuanto a los clubs. Por cierto, que tras las seis primeras jornadas el líder en solitario de la máxima categoría es el Barça de Javi Rodríguez con 16 puntos de 18 posibles y un extraordinario bagaje de 32 goles con Pito como máximo realizador con siete.