El 'rey' de Europa llega al Palau con el Barça - Alavés de fondo

Partido de los grandes este mediodía en el Palau Blaugrana con la visita del tricampeón europeo Illes Balears Palma Futsal a las 13.00 horas (Esport3 y Teledeporte). Tanto, que el club parece decidido por fin a conseguir que el feudo azulgrana presente una imagen acorde con unos mínimos estándares que hagan olvidar algunos partidos de balonmano y de hockey realmente en familia.

Los de Antonio Vadillo son un caso único, ya que han ganado las tres últimas ediciones de la Champions y siguen sin celebrar títulos nacionales. Perdió la final de la liga en 2022 contra el Barça (dos a cero), la de la Copa de España en el 2025 contra el Peñíscola (4-3), la de la Copa del Rey por 3-2 ante elPozo en 2016 y la de la Supercopa en 2002 ante el Barça por penaltis (2-2).

El conjunto balear tendrá que emplearse a fondo el 5 de diciembre en la vuelta de octavos de la Champions contra el FC HIT tras el 2-2 de la ida en el 'destierro' local en Hungría. Y pudo ser aún peor, ya que Fabinho empató a tres minutos del final en un lanzamiento de penaltis. Por contra, el Jimbee Cartagena se dará un paseo en la vuelta contra el Luxol St. Andrews tras el 1-9 en Malta.

El exazulgrana Mario Rivillos sigue brillando con Vadillo / PALMA FUTSAL

El partido es especial por la importancia de los puntos, por la calidad del rival y a nivel de espectadores por disputarse justo antes del segundo duelo del primer equipo de fútbol en el nuevo Camp Nou (16.15 horas frente al Alavés). SI a ello se une la rebaja del 80% en las localidades por el Black Friday que ha puesto en marcha (código BLACKFRIDAY), el aficionado se queda sin excusas.

El morbo que suponía la presencia en el cuadro blaugrana de Joao Victor tras conquistar las dos últimas Champions con Palma no existirá por la sanción de un partido al brasileño por la roja directa que vio en una dura y absurda entrada que lesionó al argentino Rosental (no jugará al menos esta jornada).

Por tanto, Javi Rodríguez no podrá contar con el cierre ni con los lesionados Sergio González (podría jugar algún partido en diciembre) y Catela (volverá en febrero tras el Europeo). "Quiero un equipo fuerte mentalmente. Nos visita el campeón de Europa y tenemos que estar siempre concentrados", comentó el técnico barcelonista.

Javi Rodríguez quiere el máximo de sus jugadores / FCB

El 'Mito' confía en que la afición se decida de una vez por todas a asistir a los partidos del Palau de todas las secciones, incluida por supuesto la de fútbol sala. "Habrá una buena entrada en el Palau y queremos ofrecer un buen espectáculo. Y sobre todo, que los tres puntos se queden en casa", añadió el excapitán blaugrana.

El Barça es segundo con 23 puntos y podría acercarse a tan solo dos de ElPozo (recibe a las cinco al Jaén Paraíso Interior), mientras que los insulares son séptimos con 18 y tienen a tan solo tres al noveno (Movistar Inter) a cinco jornadas del corte para la Copa de España.

El Illes Balears Palma se presenta en el Palau con la baja de larga duración de Piqueras y con la duda del mítico exazulgrana Lin por molestias en el aductor. No es el único exjugador barcelonista de la plantilla palmesana, que también cuenta con Mario Rivillos y con el canterano David Peña (ex de Industrias).