El 'rey' Antonio lidera a los siete medallistas del Barça

El Barça fue uno de los grandes triunfadores del Europeo de fútbol sala que concluyó el pasado domingo en Ljubljana (Eslovenia) con la victoria de la selección española por 3-4 en la final ante Portugal, una selección ante la que había caído en las dos anteriores ediciones y que defendía sus dos entorchados consecutivos.

Por tanto, el cuadro azulgrana es el segundo equipo más laureado del torneo tras el Jimbee Cartagena (oros de Mellado, Chemi, Pablo Ramírez y Cortés). Antonio Pérez, Adolfo Fernández y Dídac Plana se colgaron la medalla dorada en tierras balcánicas y el luso Erick Mendonça tuvo que conformarse con la plata.

El gran protagonista del torneo fue Antonio Pérez. Jordi Torras, mánager del fútbol sala azulgrana, lo seguía desde su época como responsable de las categorías inferiores y finalmente acabó fichándolo en julio de 2022... una vez terminado su grado en Derecho que incluso ha ampliado en Barcelona con un máster.

El jiennense "puede marcar una época en el fútbol sala", tal y como recalcó el seleccionador Jesús Velasco a SPORT en los días previos al inicio del Europeo. Los números no engañan. Siete goles para liderar el 'Pichichi' junto al titiritero belga Rahou, tres tantos en la final y el MVP.

Adolfo, Antonio y Dídac han sido vitales para Jesús Velasco / FCB

Pese a la enorme competencia, Dídac Plana ha sido el portero titular en los partidos clave del Europeo, con mención especial para las semifinales contra Croacia y la final frente a Portugal. Con el emblemático Jesús Herrero en España y el joven Antonio Navarro de tercer portero, el de Arenys superó a Chemi y fue clave. Si no es ahora el mejor portero del mundo, muy poco debe faltarle.

¿Y qué decir de Adolfo? El catalán vivió un calvario el curso pasado por culpa de los problemas de aductores, pero esta temporada las lesiones le están respetando y vive un momento especialmente dulce. A su trabajo incansable, a su talento en la defensa del portero-jugador' y a su importancia en el juego unió además el gol que sentenció la final (3-5).

Por último, Erick Mendonça no pudo repetir su medalla de oro de 2022 en una final en la que Portugal fue siempre a remolque. El mexicano de nacimiento se mostró muy activo, a un nivel similar al de la recta final del curso pasado y debe prolongar esa realidad en su última temporada de contrato con el Barça.

El calendario no da el más mínimo respiro y el equipo regresa este viernes a la competición liguera en el Palau ante el Family Cash Alzira (20.30 horas) y el miércoles disputará el primer partido clave del curso en la pista del líder ElPozo Murcia en los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único.

Pito y Joao Victor, oro con Brasil / FCB

Pito y Joao Victor, campeones

Cuatro días antes de la final europea concluyó la Copa América disputada en la localidad paraguaya de Llano con una trabajada victoria de Brasil (vigente campeona mundial) por 2-1 contra una Argentina que había logrado el cetro universal en la edición anterior.

Esa Copa América también tuvo aroma azulgrana, ya que Pito y el goleador Joao Victor fueron clave en la 'verdeamarelha' que dirige Marquinhos Xavier. Además, Lucas Granda demostró sus galones con tan solo 19 años en la albiceleste de Matías Lucuix y ojo a lo que pueda hacer en un Barça al que acaba de llegar.