La resurrección de Pito alegra al Barça

El Barça ya está en las semifinales de la Liga después de completar dos excelentes partidos ante el Jaén Paraíso Interior que le permitieron dar la vuelta al cruce de cuartos (2-4 en Jaén y 4-0 en el Palau). Un éxito que debería exigirse a este equipo... pero las cosas estaban muy complicadas tras la derrota en la prórroga en el primer partido (2-3).

La responsabilidad es compartida. El técnico Tino Pérez empieza a dar otra vez con la tecla, jugadores como Matheus o Erick han dado un paso adelante, Adolfo ha vuelto para ser un líder desde el trabajo, Eric Martel está inspirado y Dídac ha recuperado su mejor nivel con mayúsculas. ¡Incluso regresó Sergio Lozano! Lo de Dyego ya no es noticia... siempre da la talla.

Sin embargo, el gran nombre propio es Pito, considerado por muchos el mejor jugador del mundo pese a estar viviendo una temporada traumática, marcada por los problemas de pubalgia que se agravaron en el Mundial que alzó la 'canarinha'. De hecho, logró sendos ‘dobletes’ en los dos últimos partidos cuando tan solo llevaba ocho goles en Liga.

Pito, ilusionado

El campeón mundial con Brasil admitió que el físico lo ha lastrado mucho en el último año natural y hasta se convirtió en un problema casi mental del que parece estar saliendo. Y el equipo se lo agradece, porque tras la lesión de Fits es aún más importante.

"Esta temporada yo creo que está siendo la más difícil de mi vida. Ya venía con mucho dolor en el pubis desde finales de la pasada. En el Mundial se me pasó un poco, pero después vino el isquio y todo, cada poco estaba con el doctor, era una cosa, otra... No conseguía tener una secuencia buena. Y claro, el equipo me necesitaba y yo no estaba a la altura. Ahora por fin, un poco más relajado estoy pudiendo ayudar al equipo", afirmó el de Chapecó.

Pito está recuperando su mejor nivel / JAVI FERRÁNDIZ

"Es un poco difícil, porque siempre hay una responsabilidad muy grande y a veces no sale como nosotros queríamos. No hay otra que trabajar, seguir enfocado y trabajar mucho. Parece que estoy saliendo y de momento están saliendo las cosas. Espero que pueda ayudar un montón y pasar a la final, que es nuestro próximo objetivo", insistió Pito.

El ex de Inter y ElPozo admitió que se quitó un gran peso de encima con sus dos goles en el segundo partido de cuartos en el Olivo Arena. "La verdad es que la mochila esa que me quité pesaba muchísimo. Estaba siendo una temporada muy dura para mí, pero ahora estamos más sueltos", concluyó el '10'.

Palma, otro gran reto

El Barça ya prepara el primer partido de semifinales, que se disputará este sábado en Son Moix en un horario intempestivo (14.30 h). ¿Los motivos? La parrilla de Teledeporte y un concierto de Joaquín Sabina a las 10 de la noche. Palma Futsal es un equipazo con una plantilla amplísima que ha conquistado las tres últimas ediciones de la Champions, pero sigue sin celebrar ningún título doméstico.

Adolfo pelea con Lamine por una bola dividida / JAVI FERRÁNDIZ

Además, el choque llega con el recuerdo de lo sucedido en la penúltima jornada liguera, cuando el cuadro azulgrana perdió por 5-1 y se dejó igualar el 'goal-average' particular después de una mala gestión del 'portero-jugador', primero en ataque y después en defensa. Nada que ver con lo sucedido contra el Jaén. ¿Cómo es posible? La confianza colectiva y el regreso de Adolfo, el gran responsable de defender con orden e intensidad cuando el rival ataca con cinco. Lástima que no todos sepan valorar su importancia.