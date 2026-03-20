La resiliencia de Joao Victor: "Me veían y decían... pufff, vaya cierre, qué pequeñito"

El Barça afronta con la moral muy alta los cuartos de final de la Copa de España este viernes a las 21.30 horas (Esport3) ante un Viña Albali Valdepeñas al que derrotó en la primera vuelta en el Palau por 4-1, en un duelo en el que los de Marlon Velasco se adelantaron con un tanto del canterano barcelonista Jorge Carrasco.

El equipo ha recuperado la alegría y la ilusión de la mano de Javi Rodríguez y una de las piezas clave es Joao Victor, un cierre que ganó el pasado Mundial con la 'verdeamarelha' y al que Jordi Torras ató prácticamente a coste cero cuando jugaba en Palma Futsal (ganó dos Champions). De hecho, el curso pasado lo disputó como cedido a las órdenes de Antonio Vadillo.

El brasileño atendió a SPORT antes de viajar a Granada, donde tratará de colaborar a lo que sería la séptima Copa de España de la sección. En todo caso habrá nuevo campeón, puesto que el Servigroup Peñíscola ni siquiera se ha clasificado. Este jueves, Movistar Inter derrotó por 8-3 al Jimbee Cartagena y el Jaén Paraíso Interior eliminó al líder liguero, ElPozo Murcia (1-4).

¿Qué valoración hace de sus primeros seis meses en el Barça?

Creo que estoy haciendo una buena temporada. Estoy un poco en proceso de adaptación. Es mi primera temporada aquí, nuevos compañeros, nuevo club y nueva ciudad, pero estoy bien. El objetivo principal es ganar títulos, que es una exigencia en el Barça y para eso he venido. Hasta ahora lo hemos hecho bien y la dinámica es positiva. Vamos bien en la liga, ya estamos en la Final Four de la Copa del Rey y ahora tenemos una competición muy importante, que es la Copa de España.

¿Les dio más confianza todavía la victoria contra el Jimbee Cartagena en el Palau?

Sí, sabíamos que sería muy difícil contra el actual campeón de la liga y la verdad es que hicimos un excelente partido en casa, que es nuestro fortín. Y lo principal, salimos con los tres puntos.

Joao Victor soñó siempre con jugar en el Barça / DANI BARBEITO

Ya venía de estar con un entrenador muy exigente como Antonio Vadillo y es un perfil parecido al de Javi Rodríguez. ¿Hay muchas diferencias?

Bueno, tú lo has dicho, son bastante iguales en ese sentido. Del míster destacaría su carácter, su personalidad y que es muy, muy competitivo. Siempre quiere siempre sacar lo mejor de todos. ¿Sabes? El otro día hablé con Vadillo y le dije, 'tío, Javi y tú sois iguales'. Para mí es perfecto, porque antes tenía a uno y ahora al otro.

"Yo soy cierre, pero si me ponen de ala, de pivote o de portero, yo juego y no digo nunca nada"

¿Está más cómodo de ala o de cierre?

Yo soy cierre, pero si me ponen de ala, de pivote o de portero, juego y no digo nunca nada. Lo único que quiero es ayudar al equipo de todas las maneras posibles. Mi posición natural es cierre, pero yo estoy aquí para ayudar a mis compañeros donde el míster me ponga.

¿Cuántas veces le han dicho que con su altura no podría jugar de cierre?

¡Muchas! Antes, cuando era más bajito, muchos me veían y decían, pufff, vaya un cierre flaco y pequeñito. Sin embargo, cuando me veían en la pista se sorprendían. La gente me juzga mucho por el tamaño, porque no soy fuerte, porque no soy alto... pero cuando estoy en la pista ven que soy fuerte y duro.

¿Cuánto pesa?

72, 73, 74...

Ha ganado fuerza, pero tiene que frenar a jugadores que le sacan 10 centímetros y más de 10 kilos. ¿Cuál es la clave?

Sí, pero en el fútbol sala no manda la fuerza. Jugamos con la cabeza, con la mente. A ver, tienes que ser fuerte, pero aquí manda el balón y el objetivo es meterlo dentro de la portería, no la fuerza. Mucha gente dice, ¡vaya un cierre!... pero cambian de opinión cuando me ven que soy duro en la pista, cómo corro y cómo ayudo al equipo.

Joao Victor, con SPORT en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

Tras jugar en Palma y salir cedido a Noia, la segunda cesión a Ribera se trunca y tiene que volver a Brasil para jugar en un club modesto como el Atlántico, al que hizo campeón de liga. ¿Cómo gestionó tan en positivo lo que parecía un paso atrás?

Mi mujer no quería volver a Brasil, pero yo tenía claro que era lo mejor y le pedí que confiase en mí, así que le dije a mi representante que le diese el sí al Atlántico. Les dije, voy a jugar bien y acabaré en el Barça, que siempre fue mi sueño desde que llegué a España. Recuerdo la primera vez que llegué a Palma y el chico que vino a por mí al aeropuerto me preguntó si estaba contento. Y yo le dije, sí, pero mi objetivo es jugar en Barça. Lo tenía clarísimo.

¿Cuál es la clave?

Yo tengo una mentalidad muy fuerte. En aquella época tenía 23 años, sabía de mi potencial y tenía claro lo que podía dar. Y ya estoy aquí. ¿Ves?

"Siempre creí en mi juego y en mi mentalidad de campeón"

¿En el Atlántico saca a relucir su experiencia previa en España? ¿Nota ese paso adelante?

Sí, cuando llegué a España la primera vez tenía claro que sería el jugador que soy ahora, pero era muy joven y aquí es difícil. En Palma entrené muchísimo y tenía el nivel para estar en la pista, pero no sé qué pasó. Sabía que este momento iba a llegar.

En Palma tocó el cielo con dos Champions, fue elegido mejor jugador del planeta y ganó el Mundial con Brasil...

Es el fruto de mucho trabajo. Yo sabía lo que podía dar a cualquier equipo y a cualquier entrenador. Siempre creí en mi juego y en mi mentalidad de campeón, de querer más y gracias a Dios lo conseguí.

Coincidió con Matheus en el Corinthians en 2019, ¿verdad? ¿Aquel chaval habría soñado con llegar tan joven hasta aquí?

Sí, jugamos juntos cuando yo era un niño casi. Y ya te digo, siempre soñé en grande y siempre he querido más. Tener esa mentalidad desde tan joven ha sido muy importante para llegar adonde estoy ahora.

Joao Victor, ante el canterano Jorge Carrasco en el Palau contra el Valdepeñas / DANI BARBEITO

¿Cómo vivió su última temporada cedido en Palma, ganando su segunda Champions y deseando jugar en el Barça? Incluso perdieron la semifinal de la Liga contra el Barça, ¿no?

Sí, sí. Fue un poco raro (sonríe). Imagínate, estás muy cerca de cumplir tu gran sueño, estás en otro equipo y le tienes que ganar al Barça. Vuelvo a lo mismo. Tienes que tener una mentalidad muy fuerte, pero yo estaba tranquilo. Mi trabajo era ir a muerte con Palma, incluso estando fichado ya por el Barça. Defendí a tope esa camiseta y ese escudo. Siempre di el cien por cien por el Palma, hasta el último día. En la pista, yo solo quiero ganar.

¿Le motiva la posibilidad de ganar el primer título grande con el Barça?

Sí, tengo muchas ganas, aunque sería el segundo. En verano ganamos la Copa Catalunya a Industrias, que mucha gente no la valora, pero el equipo llevaba unos años sin ganarla. Ahora tenemos la Copa de España y vamos a por ella.

"Cuando veo los partidos de Champions me enfada que no estemos nosotros ahí"

Y la obligación de volver a la Champions...

Sí, claro. Cuando veo los partidos de Champions me enfada que no estemos nosotros ahí. Todos los jugadores quieren disputarla, porque es la competición más importante. El equipo está trabajando muy bien y, si seguimos así, tendremos grandes opciones de estar la próxima temporada en Europa.

Una maldad. Final de Champions. Palma contra un equipo extranjero. ¿Querría que ganen aunque eso les perjudique?

Es una pregunta bastante difícil, porque tengo muchos amigos allí y yo no soy de ir en contra de nadie. Independientemente de todo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es ganar la liga. Si lo conseguimos, tendremos nuestra plaza y dará igual quién gane la Champions.

Y la última, ¿cuál será la clave del fin de semana?

Mmm, ir a por los rivales y a ganar tres partidos. Tenemos que ganar, sabemos que tenemos que ganar y vamos a hacer todo para ganar.