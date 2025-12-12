El 'renacido' Matheus se gana la renovación con goles... y con liderazgo

"Los jugadores somos personas humanas, no somos máquinas y a veces las cosas nos afectan como a cualquiera", explicó el brasileño Matheus a SPORT el pasado noviembre tras un partido liguero en el Palau.

El ex del Corinthians se refería a lo sucedido en el verano de 2024, cuando el seleccionador brasileño Marquinhos Xavier lo dejó fuera de la lista definitiva para el Mundial después de haber sido un fijo en las convocatorias anteriores.

El azulgrana vivió semanas muy duras que se agravaron con las sensaciones contrapuestas de ver a sus compañeros de la 'verdeamarelha' conquistando la medalla de oro mientras él lloraba sus penas en la pretemporada con el Barça de Tino Pérez.

Matheus también sufrió varias lesiones musculares que le impidieron tener continuidad, hasta que por fin empezó a salir del túnel en mayo y fue uno de los referentes del equipo en los play-off en los que cayó en la final ante el Jimbee Cartagena.

Matheus es un jugador clave para Javi Rodríguez / DANI BARBEITO

El ala palulista acaba contrato en junio de 2027 y el pasado verano no tenía ni mucho menos asegurada la renovación. Ahora tampoco, pero estos sensacionales tres meses que ha realizado deberían permitirlo ampliar la duración de su contrato.

A sus 29 años, Matheus está siendo clave por su trabajo y por su capacidad goleadora, hasta el punto de que es el segundo máximo realizador azulgrana en la liga con ocho goles, empatado con un Adolfo que también merece seguir y a uno de Pito).

De hecho, también fue decisivo con un tanto clave el pasado miércoles en la victoria por 1-3 en la pista de Industrias Santa Coloma en los octavos de final de la Copa del Rey a partido único.

"Claro que me gustaría seguir más tiempo en el Barça. Cuando estás en el mejor club del mundo, no te quieres mover", recalcó en esas citadas declaraciones a SPORT. Pues ahora también está hablando en la casa. Si sigue así, debería quedarse.