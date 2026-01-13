La profecía sobre el fichaje azulgrana Lucas Granda: "Jugará poco en el filial"

Al final los éxitos dependen de que entre o no la pelota, pero nadie podrá negar al coordinador Jordi Torras que está llevando a cabo las dos misiones que le encomendó Joan Laporta en mayo de 2021 cuando lo nombró mánager deportivo del fútbol sala blaugrana: dar protagonismo a la cantera y reducir la elevada masa salarial de la sección.

En esta continua búsqueda de refuerzos a coste cero o por cantidades ridículas a estos niveles como las dos decenas de euros que se pagaron al Palma Futsal por Joao Victor, el emblemático excierre sigue trabajando de cara a la temporada que viene con fichajes, renovaciones y bajas.

Adolfo, Matheus, un Catela a punto de reaparecer 10 meses después, Eric Martel y Erick terminan contrato a final de temporada y ya serían libres para marcharse a otro club, por lo que en breve habrá noticias, sobre todo con los cuatro primeros. De forma paralela, el pivote brasileño Fits firmó hasta junio de 2027, pero no tiene asegurada su continuidad (sigue sin 'estrenarse' esta temporada).

Sin hacer ruido, Torras ya ha cerrado un fichaje para este mercado de invierno. Se trata del gran 'niño' prodigio del fútbol sala argentino, un Lucas Granda que lideró a la albiceleste al título sub'20 de la CONMEBOL en 2024, ya es internacional absoluto con tan solo 19 años y llega gratis tras despedirse a finales de diciembre de Pinocho, un emblemático club del fútbol sala de ese país.

Granda, quien debutó con primera argentina con 15 años, jugará lo que resta de curso con ficha del Barça B que dirige el mítico Fernandao con otro emblema como Sergio Lozano de 'segundo', aunque SPORT puede asegurar que la idea es que esté en dinámica de primer equipo. Si convence a Javi Rodríguez, podría ser uno más en una posición deficitaria desde el adiós del gran Ferrao.

SPORT conversó la semana pasada con un emblema de la selección argentina que ha alzado títulos importantes como la Copa América y lo tiene muy claro. "Puede ser lo que necesita el Barça. Ya es una realidad y la mejor prueba es que Matías (Lucuix, el seleccionador albiceleste) se lo lleva a la Copa América de enero", explicaba el ala-cierre. Allí coincidirá con el azulgrana 'Lucho' Gauna.

"Es un gran goleador, pero por encima de todo lo que llama la atención es su carácter competitivo y eso le gusta mucho a Javi Rodríguez. Es muy joven y necesitará tiempo para adaptarse, pero a mí me da que va a jugar poco en el filial. Tiene una gran oportunidad y creo que la aprovechará", añadió el argentino.

Granda está concentrado con la selección argentina de cara al debut en la Copa América, el 25 de enero contra Perú. El torneo termina el domingo 1 de febrero y el nuevo jugador azulgrana llegará acto seguido a Barcelona. ¿Será el pívot por el que suspira el Barça? En sus manos está.