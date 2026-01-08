El privilegio de un encantado Javi Rodríguez

El Barça de Javi Rodríguez sigue inmerso en una dinámica positiva que le mantiene en la pugna por el liderato, tras imponerse en uno de los clásicos del fútbol sala nacional. Con el 5-2 ante Movistar Inter de este miércoles, los azulgranas siguen acechando al líder, El Pozo, al que tienen a solo tres puntos.

Tras el encuentro, el técnico del Barça hizo una valoración "muy positiva" del trabajo de su plantilla. "El equipo ha salido muy enchufado, ha estado muy bien", indicó Rodríguez, valorando la reacción de los suyos tras el error que dio paso al primer gol de Movistar Inter. "El equipo no ha bajado la cabeza en ningún momento, creo que tiene otra aura, se lo cree y sabe que si estamos enchufados somos muy difíciles de batir", afirmó.

"En la primera parte el resultado se ha quedado muy muy corto, o bien por demérito nuestro de no acertarlas o por mérito de Jesús Herrero, que es un porterazo. Creo que en la segunda parte, en los primeros cuatro o cinco minutos no hemos salido como tendríamos que salir y hemos tenido un par de errores que nos hubieran podido costar el empate y hubiera cambiado a lo mejor el partido, pero creo que a partir de ahí cuando hemos metido el 3-1 y el 4-1 el equipo ha estado enchufado, ha estado bien y estoy muy contento con el partido de hoy", analizó el preparador catalán.

Rodríguez valoró de forma positiva la mentalidad del equipo aunque recordó que "venimos de dos años en los que no se consiguen títulos y eso hace que se generen dudas". Por ello, intenta transmitir a sus jugadores "tranquilidad", aunque "el pasado siempre pesa mucho más que el presente y hay que seguir trabajando". Pese a todo, Rodríguez considera que "el equipo está en buena línea, estamos convencidos de lo que hacemos y no hay mejor que eso".

Una plantilla de 10

En este tramo de la temporada, una de las figuras a seguir en el equipo está siendo Eric Martel, cuya progresión no ha pasado desapercibida para el entrenador azulgrana. "Eric es un jugador que no escatima en esfuerzo. Está haciendo las cosas muy bien, desde principio de temporada ha mejorado muchísimo, sobre todo en muchas cosas que le hemos pedido que haga. Es un jugador obediente, que está dando la cara, que no se esconde en ningún momento, vaya como vaya el resultado, así que estoy muy contento con él", afirmó en la rueda de prensa posterior al Barça - Movistar Inter.

Otro de los que ha dado un paso adelante en la plantilla ha sido Erick, quien se ha ganado a pulso los minutos. "Yo intento ser lo más justo posible y cuando creo que un jugador está bien, tiene que jugar", argumentó Rodríguez, recordando que el cierre mexicano ha tenido "muchos problemas con la rodilla, con muchos parones", lo que "no te deja estar a buen ritmo". "Ahora le está saliendo bien, está con más confianza, está jugando, nos está aportando... pues que siga así", zanjó al respecto.

No fueron los únicos que recibieron elogios, alabando el trabajo del equipo para que puedan lucirse jugadores como Adolfo o Pito, que firmaron dos goles cada uno. "Creo que a Pito no hace falta reconocerlo, ha sido el mejor jugador del mundo, está en camino de volver a serlo porque está muy bien, está feliz y se le nota en el campo. Adolfo es el típico jugador que todo entrenador quisiera tener. No negocia nada del esfuerzo, no escatima nada, es derrochador, es generoso y a la hora de jugar, juega para el equipo. Tengo la suerte de contar con estos dos jugadores, pero como tengo con los demás, soy un afortunado y un privilegiado de poder estar en este club, en este equipo y con estos jugadores".

Respecto a la falta de acierto de cara a portería que sufre en algunos momentos el equipo, Javi Rodríguez aseguró que es algo que se trabaja "muchísimo" en cada entrenamiento. "Puedo asegurar que en los primeros 15-20 minutos de entrenamiento siempre son chutes a portería para afinar la puntería, para que nos sirva de calentamiento", explicó antes de apuntar que, pese a esa falta de puntería, el Barça "es el máximo goleador de la liga o el segundo máximo goleador con un gol por debajo".

En el caso del partido contra Movistar Inter, matizó que "hoy también tenemos delante a Jesús, que es un porterazo", aunque reconoció que "me desespero a veces en la banda, pero porque yo soy así, me voy a desesperar con cualquier cosa".

El siguiente compromiso del Barça será este mismo sábado 10 de enero con la visita al Jaén Paraíso Interior en el que será el último partido de liga antes del parón por el Europeo de Fútbol Sala. Una cita en la que previsiblemente participarán varios azulgranas.