Los primeros lesionados del Barça en la pretemporada

Esta semana ha regresado la actividad al hockey azulgrana, mientras que el fútbol sala y el balonmano viven su segunda semana de trabajo tras las estadías en Encamp. También pasará por allí el baloncesto del 3 al 6 de septiembre sin los jugadores que disputarán el Eurobasket ni Juani Marcos, en la AmeriCup.

Las dos primeras bajas en las secciones del Barça no se han hecho esperar, aunque al menos la buena noticia es que se trata de problemas musculares y tanto el balonmanista Dani Fernández como el jugador de fútbol sala Pol Pacheco deberían estarán de regreso ya en septiembre. Curiosamente, dos jugadores que vuelven al Barça tras formarse en las categorías inferiores.

Pol Pacheco es junto al brasileño Joao Victor y al argentino Luciano Gauna uno de los tres refuerzos de un conjunto azulgrana en el que son baja Khalid (Valdepeñas), así como dos iconos de la sección como Dyego (Al Ula de Arabia Saudí) y el excapitán Sergio Lozano (segundo entrenador del filial).

El ala debutó con el primer equipo con Marc Carmona antes de iniciar en 2014 una amplia trayectoria en Peñíscola, en la ASD Lazio y el Cioli Cogianco italianos para volver a España en 2017 y militar en Industrias Santa Coloma, ElPozo Murcia, Movistar Inter y las tres últimas temporadas en el Viña Albali Valdepeñas.

Sus deseos de llegar al máximo al inicio de la temporada le han provocado una sobrecarga muscular en la pierna izquierda que lo mantendrá dos semanas KO. Pol Pacheco se perdió el amistoso del viernes ante el Toulon (6-0) y tampoco estará en el amistoso ante al filial, en la International Masters Cup en Portugal y lo tendrá difícil para llegar a la Final a Cuatro de la Copa Catalunya, pero podría estar en estreno liguero.

De forma paralela, Dani Fernández regresa esta temporada al Barça de balonmano con 24 años después de cinco años muy productivos lejos del Palau. El extremo derecho creció exponencialmente en el Frigoríficos Cangas a las órdenes de un maestro de los banquillos como Nacho Moyano y dio el paso adelante definitivo en los últimos tres cursos en el Stuttgart de la potentísima Bundesliga.

Dani Fernández no viajó a Nordhom con sus compañeros / FCB

El barcelonés es una de las seis incorporaciones del equipo de Carlos Ortega, al que también han llegado el extremo izquierdo Ian Barrufet (estaba cedido en el Melsungen), el catalán Djordje Cikusa (jugó a préstamo en Montpellier), al primera línea egipcio Seif Elderaa, al meta Viktor Hallgrimsson (Wisla Plock) y al ilusionante regreso del pivote Ludovic Fàbregas tras dos campañas en el Veszprém.

Sin embargo, Dani Fernández no pudo jugar este sábado en la trabajadísima victoria en las semifinales de la Nordhom Cup ante el anfitrión Nordhorn-Lingen (31-32) por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. La final se disputará este domingo ante el Füchse Berlin de Aitor Ariño.