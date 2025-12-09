Primer asalto del 'doblete' de derbis contra Industrias: a por la Copa del Rey

El Barça de fútbol sala afronta una semana tan ilusionante como tensa, especialmente para un Javi Rodríguez que dirigirá dos encuentros consecutivos contra Industrias Santa Coloma en menos de una semana. El primer capítulo de este ‘doblete’ de derbis llega este miércoles (19:00 horas) en el Pavelló Nou, donde ambos se jugarán a vida o muerte el billete para los cuartos de final de la Copa del Rey.

Posteriormente, el Palau Blaugrana acogerá el domingo (19:00 horas) el duelo de Liga, el segundo derbi contra Industrias en cosa de cuatro días, en el que habrá en juego tres puntos muy importantes para seguir en la parte alta de la tabla de la LNFS, que actualmente gobierna en solitario ElPozo Murcia con 32 puntos, tres más que el cuadro culé, segundo clasificado (29). Sin embargo, los hombres de Javi Rodríguez están focalizados ahora en superar la eliminatoria copera en el Pavelló Nou.

El Barça, antes de un partido de la Primera División de fútbol sala / @FCBfutbolsala

El Barça tratará de regalarle una buena alegría a su entrenador, Javi Rodríguez, leyenda en ambos conjuntos. El ‘Mito’ dio sus primeros pasos como jugador profesional en Industrias Santa Coloma (1992-1997), equipo con el que ya vivió la emoción de los primeros derbis contra el Barça.

Años después, completó un ciclo brillante vistiendo de azulgrana entre 2006 y 2012, periodo en el que volvió a cruzarse una y otra vez con el equipo colomense y donde destacó como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol sala.

Leyenda en ambos conjuntos

Del mismo modo, su trayectoria en los banquillos tampoco se entiende sin estos dos escudos. Debutó como entrenador en la élite en Industrias Santa Coloma, dirigiendo al club entre 2019 y 2022, y tras ampliar horizontes con proyectos tanto dentro como fuera de España, esta temporada afronta su primer curso al mando del Barça. Un proyecto que ha arrancado con sensaciones prometedoras. A solo tres puntos del líder, el conjunto catalán cuenta con el ataque más productivo del campeonato, con 51 goles.

Hansi Flick junto a Javi Rodríguez, entrenador del fútbol sala / FC Barcelona

En definitiva, el Barça tratará de ofrecer su mejor versión en el Pavelló Nou y conseguir el triunfo que les dé el billete a los cuartos de final de Copa. El objetivo no es otro que cerrar la semana con dos triunfos, pero para ello hay que cumplir en territorio hostil.