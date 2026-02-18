El Pozo - Barça, un duelo sin red entre los dos 'gallitos': sólo puede quedar uno

La primera temporada de Javi Rodríguez en el banquillo del Barça está siendo una balsa de aceite. Con una propuesta ofensiva y un despliegue físico notable, el cuadro azulgrana ganó la Copa Catalunya y acaba de arrebatar el liderato liguero a ElPozo Murcia. En el regreso del 'mago' Catela 11 meses después, los azulgranas endosaron un 7-2 al Family Cash Alzira y los murcianos cayeron por 4-5 contra el Quesos El Hidalgo Manzanares.

Ambos equipos suman 40 puntos y el bombo ha querido que este miércoles en Murcia a las 19.30 horas se vean las caras ElPozo y el Barça en los cuartos de la Copa del Rey a partido único. Con el recuerdo del 2-2 de la primera vuelta liguera, el ganador se clasificará para la Final a Cuatro y el perdedor se despedirá de la lucha por un título que no podrá defender el Movistar Inter de Alberto Riquer.

Los madrileños cayeron por 7-2 el martes en Cartagena con un gol fantasma no concedido con 4-2 en el marcador y con tres goles locales con el portero-jugador (dos de Waltinho y uno de Farias). El Jaén Paraíso Interior también está en la Final a Cuatro tras derrotar por 5-2 al ATP Iluminación Ribera Navarra con cinco goleadores distintos. Este miércoles también se disputará el Noia Portus Apostoli - Viña Albali Valdepeñas (21.00 h).

El Barça llega con molestias de Fits en la rodilla izquierda y con la novedad del argentino Lucas Granda tras su debut. De hecho, Javi Rodríguez tendrá que realizar un descarte además del brasileño. A las órdenes de un Josan González que ya había trabajado en la cantera antes de dirigir al Córdoba, ElPozo ha encontrado una estabilidad que se le resistía desde la larga etapa de Duda en el banquillo... sin olvidar a Diego Giustozzi.

El conjunto murciano cuenta con una plantilla muy compensada, desde la portería con el luso Edu Sousa (perdió la final del Europeo contra España) y el brasileño Henrique con su gran juego con los pies al estilo del azulgrana Dídac. El regreso del cierre Bebe (seis goles) y los fichajes del brasileño Dener (ocho), de su compatriota Ligeiro (tres) y de un Adri Rivera (cuatro) en continua progresión han multiplicado los recursos ya existentes.

Entre ellos, destacan el cierre murciano Ricardo (oro con España al igual que Rivera), el veterano pívot brasileño Gadeia con seis goles (estuvo a punto de fichar por el Barça en 2020) y sus compatriotas Marcel (ocho) y Rafa Santos (siete). Por último, citar a Álex García (seis) en su regreso a ElPozo seis años después. Lo dicho, un bloque casi sin fisuras.

El cuadro murciano está realizando una gran temporada / ELPOZO

Habla Javi Rodríguez

El técnico azulgrana Javi Rodríguez espera "un partido muy parecido al que jugamos en Murcia en la liga (2-2). Somos los dos mejores equipos a nivel regular en lo que va de liga y es un partido difícil que da acceso a una Final Four. Nos encontraremos los dos equipos en plenas facultades. Ellos juegan en su pista y tienen ventaja, pero nosotros vamos con la máxima ilusión de poder pasar a la eliminatoria".

El catalán recuerda que en aquel duelo liguero, al Barça le costó "entrar en el partido y en la segunda parte corregimos cosas y estuvimos muchísimo mejor. Espero que hagamos 40 minutos intensos y que pasemos la eliminatoria. Cuando estás haciendo bien las cosas, no tienes que hacer cambiar un ápice lo que estás trabajando y eso es lo que pasa con nosotros. El equipo está bien, suelto, con ganas y con ilusión".

Javi Rodríguez confía plenamente en su equipo / FCB

"Estamos bien. No quiero ser repetitivo, pero estamos en un momento dulce. Venimos con buenas sensaciones y la realidad es que nos ha tocado una eliminatoria en Murcia. Creo que los dos equipos hemos perdido dos partidos en toda la temporada y que pase lo que tenga que pasar. Espero que sea una eliminatoria buena para nosotros y que podamos clasificarnos", añadió Javi Rodríguez.