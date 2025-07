Pol Pacheco vuelve al Barça de fútbol sala después 11 años

El Barça y Pol Pacheco llegan a un acuerdo y se vinculan hasta el 30 de junio de 2027. El ala catalán regresa 11 años después al club azulgrana y se convierte en la nueva incorporación de la temporada 2025/26. Un nuevo reto profesional que en sus primeras declaraciones después de anunciarse su fichaje ha expresado que es todo un sueño.

"Llevo toda la vida trabajando por ello. Es una recompensa muy grande. Después de tanto tiempo fuera de casa, trabajando duro y soñando para que llegue este momento, tengo muchas ganas de que empiece la temporada para aprovechar esta oportunidad y ganar mucho con el Barça", ha declarado el jugador, que dejó el Club en 2014. "Llego preparadísimo para vestir la camiseta del mejor equipo de fútbol sala y jugar con los mejores jugadores del mundo. "Tengo muy buenos recuerdos de aquí, con muchas ganas de asumir ese reto", añadía el jugador.

Pacheco ha hecho una valoración sobre cómo se ha visto el tiempo que ha estado fuera del club. "He madurado mucho y creo que llego preparado para cualquier reto". "Cuando me fui de aquí ya pensé que me encantaría volver pronto, pero creo que ahora es el mejor momento y que si hubiera sido antes no lo habría aprovechado como ahora".

Pol, que con 20 años se fue del Barça, ha conseguido consolidar una buena trayectoria y se encuentra en plena madurez deportiva. Formó parte del Barça Atlétic durante dos temporadas (2011-2014) y se marchó a jugar al Peñíscola. Posteriormente, Pachecho, se marchó hacia Italia y jugó en Lazio y Cogianco. Volvió a la española de la mano del Industrias Santa Coloma para, después, vestir las camisetas de dos grandes equipos del fútbol sala nacional, ElPozo Murcia y el Movistar Inter. Conjuntos que convierten a Pol en un jugador que ha militado en equipos claves del fútbol.

El ala que procede del Viña Albali Valdepeñas, es un jugador internacional con gran carácter y experiencia. Él mismo ha definido su juego como "muy ofensivo y con mucho dominio de la pelota". Además, también ha añadido: "Creo que esta oportunidad me llega en el mejor momento. He madurado mucho y me siento preparado para afrontar cualquier reto". "Estoy convencido de que lo haré muy bien y disfrutaré mucho de esta experiencia".