Pol Pacheco deja el Barça y será el fichaje estrella de Industrias Santa Coloma

La plantilla del Barça de cara al próximo ejercicio ya está completamente perfilada tras la confirmación por parte del club de que el catalán Pol Pacheco no cumplirá la segunda de las dos temporadas de contrato que firmó el pasado verano. De forma prácticamente paralela, Industrias Santa Coloma anunció su regreso a Industrias siete años después.

El catalán fue un fichaje prácticamente obligado por la grave lesión de Catela, que dejó a Matheus y a Eric Martel como únicos zurdos del equipo. Sin embargo, una serie de problemas musculares y la clara línea ascendente del 'genio' gaditano le fueron restando minutos. De hecho, no apareció por los play-offs por el título por culpa de una lesión de la que terminó recayendo.

Una pena, ya que Pol Pacheco llegó al Barça con 31 años y en el mejor momento de su carrera, después de dos temporadas y media extraordinarias en el Viña Albali Valdepeñas. Su marcha se une a la ya anunciada del luso Erick Mendonça (dejó el club por la puerta grande tras una final sensacional contra ElPozo) y a la del brasileño Fits, cuya oficialización está al caer.

Pol Pacheco no ha podido triunfar en el Barça / SANDRA DIHÖR

En el capítulo de altas, el director deportivo Jordi Torras ha cerrado dos contrataciones de plenas garantías y nuevamente a coste cero, en una nueva muestra de su gran trabajo en los despachos. Son el pívot brasileño Higor (llega del Benfica y antes brilló en el Palma Futsal) y el cierre francés Suheil Mouhoudine, del Etoile Lavalloise (jugó en el ACCS junto al azulgrana Touré a las órdenes de Jesús Velasco). Tan solo quedaría definir si finalmente el joven argentino Lucas Granda sale a préstamo y si llega otro jugador.

El 'nuevo' Industrias

El ilusionante regreso de Pol Pacheco más de un lustro después y el esfuerzo económico de Industrias suponen una bocanada de aire fresco después de las serias dudas que presidieron los primeros pasos de Julio Gómez al frente del club después de casi medio siglo con el fundador Vicenç Garcia a los mandos.

La no renovación del técnico Xavi Closas y la marcha del goleador Dieguinho (ElPozo lo cede a Manzanares) y de los exazulgranas Puigvert (Peñíscola) y el pívot Bernat Povill (Manzanares) no alimentaron el optimismo de la afición. Si a ello se une la vergonzosa actuación del nuevo presidente contra los árbitros (tres meses de sanción), el equipo estaba ávido de buenas noticias.

Y la realidad es que en las últimas semanas se han sucedido las altas y el nuevo proyecto empieza a tener cara y ojos. A las órdenes de Jorge Vargas (ascendió al filial a Segunda División y el club renunció), Pol Pacheco es la última cara nueva anunciada tras el regreso de Víctor Ramos tras un curso cedido en el filial del Barça y del pívot Eric Pérez nueve temporadas después (procede de Ribera Navarra).

El capítulo de fichajes lo completan el meta Pau López (Ribera Navarra), el ala argentino Dylan Vargas (FC Riga), mientras que también son oficiales las renovaciones del portero Marcos Ferreyra, Ury Santos y Luis Medina. Con el lema 'El futuro se juega contigo'), la campaña de socios para la temporada 2026/27 ya está en marcha y el capítulo de renovaciones estará abierto hasta este viernes en la oficina del club, en el Pavelló Nou colomense.