Casi 'pleno' del Barça: cinco españoles a la selección

El Barça de fútbol sala regresó el lunes a los entrenamientos con muy buenas sensaciones tras recuperar el sábado el título catalán ante Industrias y ya prepara el 'estreno' liguero del sábado en la pista del reforzado Movistar Inter, con su fichaje estrella Paniagua a la cabeza (Peñíscola). El técnico Javi Rodríguez ha regresado a la entidad azulgrana 13 años después con buen pie.

Desde su llegada al cargo de coordinador de la sección, Jordi Torras ha destacado siempre que la idea del club es la de recuperar a los canteranos que demuestren estar al máximo nivel en otros equipos y así llegaron Sergio González, Eric Martel y uno de los tres fichajes de la temporada, Pol Pacheco.

La filosofía está clara: contar con un equipo lo más de la casa posible más los mejores jugadores españoles y un reducido grupo de extranjeros que marquen realmente la diferencia. Y todo ello con un presupuesto más ajustado que nunca y sin pagar cláusulas. Apenas 20.000 euros costó Joao Victor, mientras que Gauna y Pacheco llegan con la carta de libertad.

El nivel de los jugadores españoles del Barça es indiscutible y buena prueba de ello es que el extécnico barcelonista Jesús Velasco ha incluido a cinco de los seis 'sanos' en la prelista de 30 jugadores que prepararán los dos amistosos ante Armenia que se disputarán el 19 de septiembre en Pamplona y el 21 en Tudela.

Dídac Plana ha empezado el curso a gran nivel / VALENTÍ ENRICH

Serán los dos primeros partidos en la preparación del Campeonato de Europa que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero de 2026. Otra vez esa costumbre de repartir sedes que tanto complica los desplazamientos a los aficionados. Por cierto, la España de Velasco maravilló en la fase de clasificación. Una apuesta segura el extécnico del Barça.

El toledano ha citado al meta Dídac Plana (sensacional en la final de la Supercopa de Catalunya), al cierre Antonio Pérez (ha empezado tan bien o incluso mejor que en el curso pasado), a los alas Adolfo (incansable y goleador) y Eric Martel (desborde y entrega), y al ala-pívot y Sergio González (su control con gol posterior en la Masters Cup debería estudiarse en las escuelas).

Quedan fuera de la lista Miquel Feixas (gusta mucho a Velasco) y los dos lesionados. Pol Pacheco en principio no podrá debutar en su regreso al Barça hasta después del parón, mientras que Catela sigue recuperándose de su gravísima lesión de rodilla y se le espera para comienzos de 2026.

Convocatoria

Porteros:

CHEMI

Jimbee Cartagena Costa Cálida

GUS

Servigroup Peñíscola

JESÚS HERRERO

Movistar Inter

ASIER

Osasuna Magna

DÍDAC

Barça

Cierres:

ADRIÁN RIVERA

ElPozo Murcia Costa Cálida

ANTONIO

Barça

RAÚL GÓMEZ

Movistar Inter

RAYA

Movistar Inter

TOMAZ

Jimbee Cartagena Costa Cálida

BEBE

ElPozo Murcia Costa Cálida

Alas:

DAVID ÁLVAREZ

ElPozo Murcia Costa Cálida

CECILIO

Movistar Inter

JAVI MÍNGUEZ

Movistar Inter

RENATO

Jimbee Cartagena Costa Cálida

CORTÉS

Jimbee Cartagena Costa Cálida

PABLO MUÑOZ

Servigroup Peñiscola

ADOLFO

Barça

GON CASTEJÓN

Jimbee Cartagena Costa Cálida

MARIO RIVILLOS

Illes Balears Palma Futsal

PANIAGUA

Movistar Inter

ERIC MARTEL

Barça

RICARDO

ElPozo Murcia Costa Cálida

DANI ZURDO

Jaén Paraíso Interior

Pívots:

SERGIO GONZÁLEZ

Barça

DANIEL GABRIEL

Quesos El Hidalgo Manzanares

PABLO RAMÍREZ

Jimbee Cartagena Costa Cálida

DIEGO SANCHO

Servigroup Peñiscola

GORDILLO

MFK Tyumen

ESTEBAN

Jaén Paraíso Interior