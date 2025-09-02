Fútbol Sala
Casi 'pleno' del Barça: cinco españoles a la selección
Jesús Velasco ha citado a todos los españolas sanos del equipo, con la única excepción del portero Miquel Feixas
El Barça de fútbol sala regresó el lunes a los entrenamientos con muy buenas sensaciones tras recuperar el sábado el título catalán ante Industrias y ya prepara el 'estreno' liguero del sábado en la pista del reforzado Movistar Inter, con su fichaje estrella Paniagua a la cabeza (Peñíscola). El técnico Javi Rodríguez ha regresado a la entidad azulgrana 13 años después con buen pie.
Desde su llegada al cargo de coordinador de la sección, Jordi Torras ha destacado siempre que la idea del club es la de recuperar a los canteranos que demuestren estar al máximo nivel en otros equipos y así llegaron Sergio González, Eric Martel y uno de los tres fichajes de la temporada, Pol Pacheco.
La filosofía está clara: contar con un equipo lo más de la casa posible más los mejores jugadores españoles y un reducido grupo de extranjeros que marquen realmente la diferencia. Y todo ello con un presupuesto más ajustado que nunca y sin pagar cláusulas. Apenas 20.000 euros costó Joao Victor, mientras que Gauna y Pacheco llegan con la carta de libertad.
El nivel de los jugadores españoles del Barça es indiscutible y buena prueba de ello es que el extécnico barcelonista Jesús Velasco ha incluido a cinco de los seis 'sanos' en la prelista de 30 jugadores que prepararán los dos amistosos ante Armenia que se disputarán el 19 de septiembre en Pamplona y el 21 en Tudela.
Serán los dos primeros partidos en la preparación del Campeonato de Europa que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero de 2026. Otra vez esa costumbre de repartir sedes que tanto complica los desplazamientos a los aficionados. Por cierto, la España de Velasco maravilló en la fase de clasificación. Una apuesta segura el extécnico del Barça.
El toledano ha citado al meta Dídac Plana (sensacional en la final de la Supercopa de Catalunya), al cierre Antonio Pérez (ha empezado tan bien o incluso mejor que en el curso pasado), a los alas Adolfo (incansable y goleador) y Eric Martel (desborde y entrega), y al ala-pívot y Sergio González (su control con gol posterior en la Masters Cup debería estudiarse en las escuelas).
Quedan fuera de la lista Miquel Feixas (gusta mucho a Velasco) y los dos lesionados. Pol Pacheco en principio no podrá debutar en su regreso al Barça hasta después del parón, mientras que Catela sigue recuperándose de su gravísima lesión de rodilla y se le espera para comienzos de 2026.
Convocatoria
Porteros:
CHEMI
Jimbee Cartagena Costa Cálida
GUS
Servigroup Peñíscola
JESÚS HERRERO
Movistar Inter
ASIER
Osasuna Magna
DÍDAC
Barça
Cierres:
ADRIÁN RIVERA
ElPozo Murcia Costa Cálida
ANTONIO
Barça
RAÚL GÓMEZ
Movistar Inter
RAYA
Movistar Inter
TOMAZ
Jimbee Cartagena Costa Cálida
BEBE
ElPozo Murcia Costa Cálida
Alas:
DAVID ÁLVAREZ
ElPozo Murcia Costa Cálida
CECILIO
Movistar Inter
JAVI MÍNGUEZ
Movistar Inter
RENATO
Jimbee Cartagena Costa Cálida
CORTÉS
Jimbee Cartagena Costa Cálida
PABLO MUÑOZ
Servigroup Peñiscola
ADOLFO
Barça
GON CASTEJÓN
Jimbee Cartagena Costa Cálida
MARIO RIVILLOS
Illes Balears Palma Futsal
PANIAGUA
Movistar Inter
ERIC MARTEL
Barça
RICARDO
ElPozo Murcia Costa Cálida
DANI ZURDO
Jaén Paraíso Interior
Pívots:
SERGIO GONZÁLEZ
Barça
DANIEL GABRIEL
Quesos El Hidalgo Manzanares
PABLO RAMÍREZ
Jimbee Cartagena Costa Cálida
DIEGO SANCHO
Servigroup Peñiscola
GORDILLO
MFK Tyumen
ESTEBAN
Jaén Paraíso Interior
