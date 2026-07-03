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Fits rescinde su contrato con el Barça y Lucas Granda se marcha cedido a Santa Coloma

El club catalán rescinde el contrato del pívot brasileño, que finalizaba en 2027, tras dos temporadas en el equipo. El argentino, por su parte, buscará minutos en Santa Coloma después de renovar hasta 2029

'Fits'

'Fits' / FCB

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EFE

El pívot brasileño Rafael Nogueira 'Fits' ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato que le vinculaba al Barça hasta el verano de 2027, según ha informado este viernes el club catalán.

El jugador paulista, que cumplió 34 años el pasado mayo, aterrizó en el conjunto azulgrana en el verano de 2024 como uno de los grandes fichajes del mercado, después de rescindir su contrato con el Movistar Inter y con la misión de relevar a Ferrao, que puso fin ese mismo verano a una etapa de diez temporadas en la capital catalana.

No obstante, su rendimiento ha quedado lejos de las expectativas generadas por su incorporación. Aunque ganó protagonismo en el tramo final de su segunda campaña, este último curso disputó 33 partidos y marcó únicamente seis goles.

Fits se despide del Barça con una Liga, conquistada hace unas semanas tras superar a ElPozo Murcia en la final, y una Copa Cataluña en su palmarés.

Su salida se produce después de que el club catalán haya cerrado el fichaje de su sustituto, el también pívot brasileño Higor de Souza, que llegará libre procedente del Benfica, donde ha firmado 59 goles en las tres últimas temporadas de la Liga Placard portuguesa.

Lucas Granda, renovado y cedido

Por su parte, el pívot argentino Lucas Granda y el Barça han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, y jugará cedido en el Catgas Energia Santa Coloma durante la próxima campaña.

El joven jugador de 19 años llegó al conjunto azulgrana el pasado mes de febrero, tras la disputa de la Copa América, procedente de Pinocho Futsal, en una apuesta de la secretaría técnica por uno de los talentos emergentes del fútbol sala argentino.

En su primera etapa como azulgrana apenas dispuso de protagonismo bajo las órdenes del entrenador Javi Rodríguez en el primer equipo, con el que disputó seis partidos oficiales y marcó dos goles.

Con su renovación ya cerrada hasta 2029, el internacional argentino buscará ahora los minutos y la continuidad que le ofrece el decano del fútbol sala español, una cesión con la que el Barça pretende impulsar su crecimiento deportivo en la Primera División.

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De este modo, Fits y Granda se convierten en la tercera y cuarta baja confirmadas del Barça de cara a la próxima temporada, tras las ya anunciadas del pívot brasileño Fits, el ala portugués Erick Mendonça y el ala catalán Pol Pacheco

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