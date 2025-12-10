Demasiado Pito para Industrias

Industrias Santa Coloma salió a la pista del Pavelló Nou dispuesto a poner contra las cuerdas al Barça de Javi Rodríguez. Los colomenses se adelantaron gracias a un gol de Aniol al segundo palo, pero se encontraron con un Pito inspirado que decidió el partido con su talento. El brasileño lideró la remontada con dos acciones brillantes y Matheus firmó el definitivo 1-3 desde el doble penalti. A la desesperada, el equipo de Xavi Closas intentó recortar distancias con el juego de cinco, pero Dídac, siempre concentrado, abortó todos los intentos. El Barça, a cuartos de final de la Copa del Rey.

Industrias Santa Coloma - Barça (fútbol sala, octavos de final de Copa del Rey), 10/12/2025 PRIMERA DIVISIÓN IND 1 3 BAR Alineaciones INDUSTRIAS, 1 Ferreyra, Marc Tolrà, Leandrinho, Corso, Kokoro -cinco inicial- (Joao, ps), Uri Santos, Victor Ramos, Niel·lo, Nil, Aniol, Luis Medina, Mati. BARÇA, 3 Dídac Plana, Matheus, Antonio, Adolfo, Pito -cinco inicial- Joao Víctor, Pol Pacheco, Touré, Martel, Fits, Luciano Gauna, Adrián Tapias.

El primer golpe del partido lo dio Industrias con una excelente combinación entre Víctor Ramos y Aniol, que superó a Dídac desde el segundo palo con un disparo arriba. El equipo colomense había salido mejor y a los cinco minutos el marcador ya lo reflejaba.

Pese a ello, el 1-0 se mantuvo hasta los diez minutos porque Ferreyra activó el modo cerrojo. Ese muro lo derribó Pito con un auténtico golazo, regateando al portero argentino tras un pase largo de Dídac que controló a la perfección. El gol no hundió al equipo local, que perdonó el 2-1 en los últimos instantes del primer acto, cuando Uri Santos se precipitó tras una pérdida sensible de Dídac atrás.

¿Estamos en una joyería? Porque el control de Pito es de muchos quilates.



Es una maravilla para ver una y otra vez!



@fsalagarcia 1-1 @FCBfutbolsala | 10'



Tras el descanso, el Barça buscó adueñarse del encuentro a través del uno contra uno. Fits, Gauna y Pito generaron buenas opciones de remate, pero siempre se encontraron con un Ferreyra estelar bajo palos. Aun así, la pantera de Chapecó, que había rozado el doblete en dos ocasiones, encontró el premio en un saque de esquina para poner el 1-2 a nueve del final. Ya lo suelen decir, a la tercera va la vencida. Joao Victor falló el 1-3 en la siguiente acción tras un paradón de Ferreyra a Martel.

El Barça pasa a cuartos de final de Copa después de ganar en el Pavellò Nou / FCBFutsal

Con cinco minutos en el cronómetro, Industrias se cargó de faltas y el sueño de la remontada empezó a desvanecerse. La sexta llegó en un dos contra uno: falta clarísima de Corso, segunda amarilla, expulsión del capitán colomense y gol de Matheus desde el doble penalti para sellar el billete a los cuartos de final de la Copa del Rey y conquistar el primer derbi contra Industrias de esta semana.