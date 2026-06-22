Pito, el fichaje del Barça para en Murcia su octava liga

Cinco días después de lograr por 6-1 en el Palau la segunda victoria en la final de la Liga, el Barça visitará este martes el Palacio de los Deportes a las 21.00 horas con el objetivo de aprovechar la primera de las tres oportunidades que tendrá para recuperar por octava vez un título liguero que conquistó el Jimbee Cartagena de Duda en las dos últimas temporadas.

El gran protagonista fue sin duda Mamadou Touré. Descubierto por Jesús Velasco en el ACCS parisino, el ala diestro francés completó el mejor partido de su vida con cuatro golazos y volvió a refrendar la apuesta del club por su progresión. Entre ellos, destacó la espectacular cabalgada por la izquierda que culminó con un misil ante el joven meta Henrique.

Fue una victoria colectiva, de equipo, tal y como destacaron Javi Rodríguez, Sergio González y un Adolfo que regresó un mes antes de lo previsto tras su operación de hombro y lo hizo marcando. El Barça marcó seis goles, pese a la ausencia de su máximo realizador por sanción, un Pito que vio una rigurosa roja a los tres minutos del primer partido.

Pito, defendido por un Touré que marcó cuatro goles el pasado jueves / FCB

Urge cambiar el reglamento, pero no por tratarse del brasileño. Es una barbaridad que este tipo de rojas impidan a jugadores disputar el siguiente partido. Es una muestra más del daño que hace el fútbol a este deporte, tanto a nivel de juego como a nivel federativo, al no disponer de una organización de clubs desde la desaparición forzada de la LNFS. Una cosa es una agresión y otra, un matiz en cuanto a la situación de los jugadores en ese momento.

Como un león enjaulado, Pito ha recuperado la alegría tras el enorme 'palo' que se llevó el martes pasado y confía en liderar al equipo hacia la conquista del título liguero. Tercer máximo realizador liguero con 26 goles, el de Chapecó lleva cuatro en las eliminatorias por el título y será el mejor refuerzo posible para Javi Rodríguez.

Al igual que ha sucedido con otros jugadores como Matheus o el propio Touré, el 'Mito' ha sido clave para que el otrora mejor jugador del planeta recupere su mejor nivel y opte a recibir también este reconocimiento. Muy lejos han quedado ya los serios problemas de pubis con los que volvió de conquistar el Mundial junto a João Victor, Dyego y Ferrao. La pasada temporada fue un calvario, pero en la actual ha vuelto por sus fueros.

Pito vio la roja directa por impedir un posible 'dos contra el portero' / VALENTÍ ENRICH

Las noticias desde el bando murcianos son mucho peores. ElPozo hizo públicas las lesiones que sufrieron en el primer partido los brasileños Marcel y Ricardinho, quienes se unirán a las bajas de larga duración de César Velasco y Àlex García. "Iremos a tope con los que tengamos. Me voy muy orgulloso del equipo y el martes lo vamos a dar todo delante de nuestra afición", comentó Josan González en rueda de prensa en el Palau.

El Barça tendrá tres oportunidades para aumentar una de las rachas más increíbles de la hsitoria del deporte. Hasta la fecha, el cuadro azulgrana ha derrotado a ElPozo en las 13 finales en las que se han enfrentado ambos equipos en todas las competiciones (Champions, Liga, Copa de España, Copa del Rey y Supercopa). Todo empezó en 2011 en Segovia, en la final de la Copa de España con Marc Carmona en el banquillo (3-2).