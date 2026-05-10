Palma Futsal, a hacer más historia en la Champions... con el Barça atentísimo

El Illes Balears Palma Futsal se mide este domingo en Pesaro al Sporting de Portugal a las 18.00 horas en la final de la UEFA Futsal Champions League con el objetivo de lograr su cuarto título seguido y alimentar más un palmarés que también presenta dos Intercontinentales y que sigue virgen de trofeos domésticos. Y con el Barça muy pendiente.

El equipo que dirige Antonio Vadillo afronta el choque con la moral por las nubes tras lo sucedido el viernes en una semifinal ante el Étoile lavalloise francés en la que perdía por 1-6 en la recta final de la primera parte y acabó reinando en los penaltis con cuatro goles en la segunda parte y con Fabinho como gran líder.

Por contra, el Jimbee Cartagena cayó derrotado también en los lanzamientos de seis metros frente al Sporting y tendrá que conformarse con disputar el partido por la tercera plaza contra el campeón galo a las tres de la tarde. En partidos tan igualados como el del viernes, la ausencia de un maestro en la estrategia como el lesionado italobrasileño Motta pudo ser determinante.

La gran duda es Mario Rivillos, uno de los emblemas del fútbol sala nacional. El exblaugrana se perdió las semifinales por unas molestias en el pubis que lo vienen martirizando desde hace tiempo, pero no se descarta que se infiltre para tratar la final. El torrejonero, quien regresará a Inter la próxima temporada, es el único del mundo con cinco Copas de Europa y opta a la sexta.

Palma Futsal vivió un auténtico éxtasis en semifinales / UEFA

El Barça y el resto de 'grandes' de la liga española estarán muy atentos a lo que suceda este domingo en Pesaro y la realidad es que les perjudicaría un nuevo entorchado palmesano. El motivo es que, en ese caso, tan solo quedaría una plaza en juego para la próxima Champions y ello obligaría a ganar la liga para jugar en Europa o a enfrentarse en la final precisamente a Palma.

Antonio Vadillo cree que el Sporting "es el equipo más completo del mundo, tiene mucha experiencia y ha incorporado refuerzos importantes. No tengo mucho que decir de ellos que no haya dicho ya. Es un equipo a imagen y semejanza de su entrenador, Nuno Dias. A menudo juegan con el portero en la construcción del ataque y son extremadamente fuertes a balón parado".

"Además, tienen al mejor pivote del mundo, que es Zicky Té. El Sporting siempre ha sido uno de nuestros referentes durante nuestro proceso de crecimiento como equipo y la final seguro que nos obligará a hacer nuestro mejor partido de la temporada si queremos ganar", añadió el técnico del conjunto balear.

Cara a cara de los dos técnicos, Nuno Dias y Antonio Vadillo / PALMA FUTSAL

El meta Carlos Barrón, capitán de Palma Futsal, aseguró que están "en una buena racha de actuaciones y de resultados. Nos enfrentamos a un equipo fantástico con grandes jugadores, pero tenemos muchas ganas de competir y luchar por otro título en nuestra cuarta final. Siempre intento dar lo mejor de mí y, sobre todo, es un privilegio estar en esta final".

Nuno Dias, entrenador del Sporting, explicó que tendrán enfrente "a los campeones de Europa, contra quienes hemos perdido varias veces. Es un equipo con mucha calidad y ha logrado algo sin precedentes: ganar tres títulos consecutivos. Tendremos que ser nosotros mismos y mostrar el mismo nivel que demostramos en las semifinales".

"Esperamos un partido difícil y haremos todo lo que esté en nuestras manos para ganar nuestro tercer título. Debuté en esta competición en 2006, pero la sensación y las ganas son las mismas. Tenemos la experiencia suficiente para afrontar un reto tan grande como el que nos espera en la final, aunque siempre hay nervios", comentó João Matos, capitán de los leões.