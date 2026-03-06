Palma y Cartagena se la juegan en Champions... con el Barça muy pendiente

Sin la presencia del Barça por segunda temporada consecutiva, la UEFA Champions League de fútbol sala vivirá este viernes una intensísa jornada de vuelta de cuartos de final que definirá una Final a Cuatro con una posible final española en el horizonte, ya que el tricampeón Illes Balears Palma Futsal y el campeón liguero Jimbee Cartagena van por un lado distinto del cuadro.

El conjunto balear de Antonio Vadillo visita a las 18.30 horas la pista del Riga FC en una ciudad en la que el Barça de Jesús Velasco logró en 2022 la cuarta Champions de la sección. Lo hace con cierta tranquilidad tras el 7-4 de Son Moix. Pese al gran inicio de los insulares en su asalto al cuarto título seguido (5-0 en el 18'), los letones reaccionaron con dos goles de Claudino (ex de Palma).

Por su parte, el Jimbee Cartagena agotó hace días las entradas en el Palacio de los Deportes de cara a un difícil duelo de vuelta contra el bicampeón AFC Kairat de Higuita y compañía tras el trabajado 1-2 de la ida en tierras kazajas, con tantos de Darío Gil y de Juninho.

Si pasan, no se enfrentarían en 'semis'. El rival de los defensores del título saldría del cruce entre el Semey kazajo y el Etoile Lavalloise (16.00 horas) tras el 5-4 de la ida para los franceses. Mientras, los cartageneros se medirían al vencedor del duelo fratricida entre el Sporting y el Benfica (21.00 horas) tras la victoria 'encarnada' por 4-3 en la ida con un gol a un segundo del final de Diego Nunes, ex de Palma.

El cuadro balear ha alzado las últimas tres Champions / PALMA FUTSAL

Las dos eliminatorias con equipos españoles son importantes también para el futuro del Barça. ¿Por qué? Pues porque España tieene dos plazas para la próxima edición de la Champions y el campeón se clasifica directamente, como ha sucedido con Palma en las últimas tres temporadas. Si hay título español, habría que ganar la liga o disputar la final contra el campeón de Europa.

"A ver, yo les deseo suerte, aunque por otra parte no nos interesa que la ganen. En ese caso, tendríamos que ganar la Liga para volver a Europa, que estamos seguros de que la vamos a ganar y estamos trabajando muy bien con ese objetivo", comentó recientemente Antonio Pérez a SPORT con una media sonrisa.

"Vencer al Kairat será cuestión de acierto y de concentración. El equipo ha trabajado para aumentar las posibilidades de cara al acierto y saldrá a dar lo mejor. Ojalá dependiera solo de nosotros, pero hay que contar con el rival. Si el pabellón está casi lleno, es un fracaso. ¡Tiene que estar lleno!", reclamó Duda, técnico del cuadro cartagenero. ¡Qué entrenador tan fantástico!

"Sabemos que dentro del partido va a haber muchos minipartidos y tenemos que saber controlarlos y gestionarlos. Nuestra intención desde el primer minuto va a ser ir a por el partido e intentar ganarlo. No podemos pensar en el resultado", comentó Antonio Vadillo, técnico del cuadro palmesano, de cara al duelo ante el Riga.