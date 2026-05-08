Palma y Cartagena, ante la Final Four de la Champions con el Barça muy atento

Llegó la hora de la verdad en una UEFA Futsal Champions League en la que no ha participado el Barça por segunda temporada consecutiva y que este fin de semana en Pesaro vivirá la Final Four con el campeón Illes Balears Palma Futsal y del campeón liguero, Jimbee Cartagena.

El cuadro azulgrana seguirá atentamente el desarrollo de la competición, aunque está mucho más centrado en el duelo del viernes en el Palau contra ElPozo Murcia en el que se disputarán la primera plaza de la fase regular en la penúltima jornada de la fase regular de la liga.

¿Por qué interesa tanto al Barça lo que suceda en la Champions? La respuesta es sencilla. España tiene dos plazas para la próxima edición, que irían para los dos finalistas ligueros. Sin embargo, si Palma o Cartagena reinan en Europa, asegurarían su presencia en la siguiente.

Eric Martel y Sergio González, centrados en ElPozo / FCB

Es decir, que los dos únicos caminos para volver a la Champions serían llegar a la final ante el campeón de Europa o alzar la octava liga en azulgrana, lo que convertiría a Javi Rodríguez en el segundo campeón de la historia en su primera temporada (tan solo Jesús Velasco lo logró).

Volviendo a la Final a Cuatro, la cita vivirá el viernes las semifinales y el domingo la final y la lucha por la tercera plaza. La sede será el Vitrifrigo Arena, con capacidad para unos 10.000 espectadores y en la que juega el Victoria Libertas Pesaro en la Serie A de baloncesto.

Antonio Vadillo, a por su cuarta Champions seguida / PALMA FUTSAL

En una temporada con demasiadas dudas en la liga, Palma Futsal busca seguir haciendo historia tras ganar las tres últimas Champions. Los de Antonio Vadillo se enfrentan el viernes a las 17.30 horas al potente Sporting de Portugal, campeón en 2019 y en 2021.

"Ya estamos sintiendo la ciudad y el clima de Final Four", dijo Lucao, una de las estrellas del cuadro balear. "Es un privilegio estar otra temporada más en la Final Four. Llegamos en el mejor momento de la temporada", indicó el técnico Antonio Vadillo.

Duda, un tecnico extraordinario / JIMBEE CARTAGENA

Campeón de las dos últimas ligas españolas, el Jimbee Cartagena disputará el viernes la segunda semifinal ante un rival propicio sobre el papel, el Ètoile Lavallouse francés (20.30 h). Por eso, el emblemático Duda no quiere ni el más mínimo atisbo de exceso de confianza.

Además de la baja de larga duración de Renato y de la de Farias, el cuadro 'melonero' ha recibido un enorme mazazo con la grave lesión del italobrasileño Motta, un jugador clave en la estrategia. "Se tiene que notar que tenemos más ilusión", recalcó Duda.