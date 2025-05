El Palau se rindió a sus ídolos Sergio Lozano y Dyego

Al igual que sucedió el pasado viernes con los 10 jugadores que dejarán el Barça de balonmano a final de temporada, el Palau se ha puesto este jueves sus mejores galas para decir adiós a dos de los jugadores más importantes de la historia de la sección de fútbol sala.

Tras la derrota en el primer partido de cuartos ante el Jaén Paraíso Interior (2-3), el club preparó un emotivo homenaje a Sergio Lozano (será el segundo entrenador del filial barcelonista que dirige Sergi Altisent) y a Dyego (seguirá jugando en el adinerado fútbol sala de Arabia Saudí). Si no hay victoria en el Olivo Arena, no jugarán más en el Palau.

Dos mitos

Sergio Lozano se vistió tras casi ocho semanas, aunque no pudo jugar. Pese a ello, no está descartado que pueda hacerlo esta temporada. El madrileño deja un primer equipo al que llegó en 2011 después de jugar una campaña cedido en Caja Segovia junto a su inseparable Lin a las órdenes de Jesús Velasco.

Con cuatro lesiones graves en la rodilla derecha a sus espaldas, el capitán es un ejemplo de resiliencia y compromiso. El campeón europeo en 2012 se va con un gran palmarés: cuatro Champions, seis Ligas, seis Copas de España, siete Copas del Rey y cuatro Supercopas. Y como máximo realizador de la historia de la sección con 334 goles.

¿Y qué decir de Dyego? Al igual que Lozano, el brasileño fue un descubrimiento del dúo formado por Marc Carmona y David Godayol, quienes lo ficharon en diciembre de 2013 procedente del Joinville. El de Palmitos habrá estado 11 años y medio en un Barça que lo cautivó desde el primer momento, pese a lo que le costó adaptarse a estar lejos de su país.

El ala amplió su ventaja como jugador con más partidos en el Barça hasta los 519 y marcó su gol número 208. Además de una profesionalidad a prueba de bombas y un 'uno para uno' celestial, Dyego ha ganado como blaugrana tres Champions, cuatro ligas, cuatro Copas de España, cinco Copas del Rey y tres Supercopas.

Emoción total

El primero en aparecer fue Dyego, acompañado por su hija Helena y su mujer Patrícia, quien está a punto de dar a luz a María. Lo siguió Sergio Lozano, junto a su mujer Cristina y su hija Alejandra. Ambos recibieron su camiseta enmarcada antes de un vídeo en el que se proyectaron los éxitos de una pareja a la que se echará mucho de menos.

En el fondo, los Dracs exhibieron una gran pancarta con la siguiente inscripción: 'Una història d'amor'. Por cierto, chapó para el Jaén Paraíso Interior, que se quedó a todo el acto pese a lo tardío de la hora y aplaudió el vídeo y las palabras de los dos jugadores que dejan el Barça tras ganarlo todo.

Dyego, aplaudido por su mujer y por todo el Palau / VALENTÍ ENRICH

"Buenas noches a todos. Qué difícil es despedirse de tu casa, que es como me siento yo aquí en Barcelona. Llegué muy joven, he pasado muchos años aquí y he conquistado muchas cosas junto a vosotros. Ha sido muy especial jugar en el Palau. Me he tomado muy en serio vestir esta camiseta", afirmó Dyego.

"Creo que he triunfado aquí y he conseguido representar estos colores de la mejor manera que pude. He dedicado 12 años de mi vida para honrar esta camiseta y he dejado todo lo que tenía. ¡Muchas gracias por cada noche que vivimos juntos! Vosotros sois parte de mi vida. ¡Visca el Barça siempre!", añadió el de Palmitos.

Turno para Sergio Lozano. "Bona nit! Es un día que nunca esperaba que llegase. Durante estos 14 años he intentado defender la camiseta del Barça de la mejor manera y dar todo lo que he tenido, que hasta me ha costado unas cuantas operaciones. Espero que estéis orgullosos por cómo he defendido cada día los valores del club", dijo el madrileño.

Sergio Lozano se emocionó en su despedida / VALENTÍ ENRICH

"Me gustaría dar las gracias a mis compañeros, no solo a los de esta temporada, sino a todos. He hecho muchos amigos, he disfrutado mucho y también me habéis sufrido. Aquí tenéis a alguien para que lo necesitéis. Ha sido un enorme orgullo hacer este camino con todos vosotros", recalcó el capitán.

"Gracias a la Directiva, Aureli (Mas), Jordi (Torras), por haberme permitido estar aquí 14 temporadas y sentir Barcelona como mi casa. He echado raíces y Barcelona me ha dado lo mejor, que es esta niña (Alejandra). Gracias, Cris (su mujer), porque hiciste las maletas y te fuiste conmigo. Gracias Palau, gracias Dracs. Visca el Barça!", dijo mientras se besaba el escudo.