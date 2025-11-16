Las palabras de Javi Rodríguez tras el primer 'pinchazo' en el Palau

El Barça sufrió ante el Quesos El Hidalgo Manzanares su primera derrota (2-3) en un Palau en el que lo había ganado todo. El talento del equipo que dirige Juanlu Alonso, la falta de puntería y los groseros errores atrás fueron clave ante un rival que reafirma su cuarta posición.

Aunque Javi Rodríguez insistió en que nunca se escudará en eso, tan solo tuvo dos días para preparar el partido tras otro parón en el que perdió a Antonio, Adolfo, Pol Pacheco, Erick y Touré. El primer tercio de curso está muy marcado por el Europeo y la Copa América de enero.

"Era un partido trampa total, porque veníamos de una semana de selecciones. No quiero que sirva de excusa ni muchísimo menos, pero he repetido en el descanso que era el típico partido en el que había que ponerse el mono de trabajo, currar y currar", recalcó el míster azulgrana.

El Quesos El Hidalgo Manzanares se llevó los tres puntos / DANI BARBEITO

El 'Mito' reiteró que desde el inicio "ya se veía cómo iba a ser el partido. Trabado, que no te entra el balón, que tienes un error y lo pagas. De hecho, el primero y el tercer gol son errores impropios de jugadores de Barça", dijo en relación a las pérdidas de Erick y de Joao Victor.

Como ya hizo cuando el equipo enlazaba victorias, el catalán recordó que la temporada es una carrera de fondo y lo cierto es que, con tanto parón, no está teniendo tiempo para que el equipo trabaje al completo y siga asimilando su filosofía. En todo caso, hay que mantener la calma.

"Como he dicho a los chicos, ni antes éramos tan buenos ni ahora hay que tirar todo por la borda. No será el único partido que perdamos, como todos los equipos. Nos está faltando un poquito de acierto y es algo que trabajamos, ¿eh? Esperemos que sea pasajero", reflexionó.

El exazulgrana Khalid sentenció al Barça / DANI BARBEITO

Él llegó diciendo que no perdonaría la dejadez y recalcó que estaría muy enfadado "si viera que mi equipo no trabaja o que no lo da todo, pero no es así. Si con el 1-1 hubiésemos aprovechado las ocasiones para adelantarnos (dos clarísimas de Fits), el partido habría cambiado".

"Hay que trabajar y hay que seguir peleando. Estamos haciendo un buen trabajo, los chavales están trabajando muy, muy bien y les he comentado que hay días tontos y hay tontos todos los días. Espero que esto haya sido un día tonto", comentó con una curiosa expresión.