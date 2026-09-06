La palabras de Javi Rodríguez y de Catela tras perder la final

Diez años después de la última y nueve después de su último título (la Copa del Rey de 2017), ElPozo Mucia conquistó su séptima Supercopa de España con una victoria por 5-4 en el Palau ante un Barça que pagó caras sus desconexiones y que estuvo muy cerca de provocar los penaltis.

A la conclusión del partido, Javi Rodríguez dio la enhorabuena al campeón y recalcó que quizá "ellos empezaron con una marcha más. Después se ha igualado todo y hemos encajado algún gol que no deberíamos encajar. Las cinco faltas en cinco minutos en la segunda parte nos condicionaron a la hora de presionar. Quizá tuvimos más oportunidades que ellos".

"Sin hacer un grandísimo partido, creo que hemos sido mejores en muchas facetas. ElPozo está a gusto cuando va ganando y tuvimos la de Matheus para empatar, pero en la siguiente jugada llegó el 5-3. El equipo está fastidiado, porque nos hacía mucha ilusión ganar en el Palau. Si seguimos así, estaremos más veces cerca de ganar título", prosiguió el 'Mito'.

Higor trata de marcharse de Santa Cruz / FCB

Sobre el arbitraje, el técnico catalán destacó que ser árbitro "es muy complicado, porque cuando dirijo yo en los entrenamientos, me ponen a parir. Te pitan tres empujones, pero entonces habría que pitar 10. Y quizá después no es tan fácil pitar la sexta. Hoy nos ha tocado cruz con esas cinco faltas tan rápidas".

Por último, coincidió con Catela al asegurar que había comentado a sus jugadores tras el partido que "era como si tuviésemos una obligación extrema de ganar por ser en el Palau. Quizá eso nos hizo ir más acelerados, no sé. Hemos tenido mucho balón y hemos atacado mucho, aunque a lo mejor no lo hemos hecho tan bien".

La sinceridad de 'Cate'

Catela destacó que el equipo "pegó un arreón cuando se vio perdiendo y quizá fue excesivo, porque quedaba mucho partido y estábamos demasiado locos. En el segundo tiempo salimos bien hasta el 3-3. Después que no hemos sabido darle un poquito de pausa al partido, pero estábamos en casa y con el público es difícil hacerlo".

Javi Rodríguez observa una disputa entre Touré y Dener / RFEF

"Es verdad que al final es una final de la Supercopa y que estás en casa, que hace muchos años que no se podía disputar ningún trofeo así en el Palau y te diría que en ese sentido nos ha jugado una mala pasada. En fin, era el primer título de la temporada, ahora empezará la liga y hay que seguir adelante", prosiguió el gaditano, con contrato hasta 2027.

El 'mago' blaugrana fue sincero al asegurar que en la falta sobre Pito no señalada que originó el 5-3 "no había nada, al menos es lo que me ha parecido desde donde yo estaba. Por mi forma de jugar, no me gusta que dejen jugar tanto con los brazos, pero pronto vendrá la Champions y eso es lo que nos vamos a encontrar allí".