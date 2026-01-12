Oficial: Lucas Granda, nuevo jugador del Barça

Ya es un hecho. Después de varias semanas de rumores el Barça ha hecho oficial el fichaje de una de las perlas del fútbol sala argentino: Lucas Granda. El joven jugador de 19 años, tras disputar la Copa América con su selección, llegará a Barcelona con ficha del Barça Atlètic aunque con dinámica del primer equipo.

Según confirmó el club, Granda combinará su papel en el filial con la participación en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Javi Rodríguez.

Una estrella emergente en Argentina

Llega procedente del Club Social y Deportivo Pinocho, uno de los clubes referentes del fútbol sala argentino, con el que debutó en Primera con tan solo 15 años y con el que el pasado mes de marzo ganó el título de la Liga Nacional de Futsal Argentina.

La entidad despidió recientemente a su jugador con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que le desearon un futuro exitoso. "Vos Lu tenés todo! Como persona y como jugador. Todo lo que te propongas lo vas a conseguir porque no tenés techo. El mayor de los éxitos, te vamos a extrañar mucho!", rezaba la nota publicada por el club.

Pese a su juventud, Granda ya ha debutado con la selección absoluta argentina, formando parte de la convocatoria para el amistoso que la albiceleste disputó hace unas semanas contra Uruguay para cerrar el año. Como internacional, cuenta en su palmarés con el título de campeón de América con la Sub 17 y la Sub 20. Además, se consagró como el mejor jugador sub-21 del futsal argentino en 2024 con el voto mayoritario del panel de expertos.

Convocatoria de Argentina / AFA

En este inicio de 2026 ha sido convocado con la selección absoluta para disputar la Copa América de fútbol sala que se disputa del 2 al 10 de febrero. De hecho, en la lista ofrecida por el seleccionador, Granda aparece ya como jugador del Barça y compartirá experiencia con el también azulgrana Luciano Gauna.

La albiceleste comparte en la primera fase del torneo el Grupo B con la Brasil de Pito, además de Uruguay, Bolivia y Perú.