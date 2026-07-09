Oficial: El Barça ficha a Mouhoudine y da por cerrada la plantilla 2026/2027

El Barça, campeón de la Primera División de fútbol sala, ha alcanzado un acuerdo con el Bintang Timur Surabaya (BTS) de Indonesia para el traspaso del cierre francés Souheil Mouhoudine, de 31 años, que ha firmado un contrato de dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, más otra opcional, según ha hecho oficial este jueves el club.

El francés se convierte en el segundo fichaje azulgrana después del brasileño Higor, anunciado este martes, y con estos dos nuevos refuerzos y las salidas confirmadas de Pol Pacheco, Erick Mendonça, Fits y de Lucas Granda como cedido, se da por cerrada la plantilla para la temporada 2026/2027. Un curso en el que el equipo afrontará como gran objetivo el regreso a la Champions tras dos temporadas de ausencia.

Mouhoudine, internacional y capitán de la selección francesa, disputó la pasada campaña en el Étoile Lavalloise de su país, con el que se proclamó campeón de Liga y fue elegido MVP del campeonato. Además, el nuevo refuerzo del Barça anotó 37 goles en 25 partidos el curso pasado, 28 en Liga y nueve en 'Champions', y contribuyó de este modo a la clasificación del cuadro francés para la Final a Cuatro de la máxima competición continental.

En declaraciones a los medios de oficiales del Barça, Mouhoudine afirmó que está "muy contento" de fichar por "un gran club" como el Barça. "Estoy aquí para ayudar al equipo en todo lo que haga falta, desde defender mejor hasta marcar más goles", ha señalado.

"Espero que mis compañeros me ayuden también a adaptarme más rápido para realizar grandes sueños", apuntó el galo, que ha hablado ya con sus compañeros y con Javier Rodríguez y que le han transmitido tranquilidad de cara a su llegada y su adaptación a la ciudad y al equipo. "Espero que el año que viene sea mejor que este", zanjó.

Este mismo miércoles, el francés se sometió a las correspondientes pruebas médicas con los servicios del club con vistas a incorporarse a la pretemporada que arrancará para la plantilla el próximo 3 de agosto.

Mouhoudine, que comparte vestuario en la selección francesa con el azulgrana Mamadou Touré, anotó siete goles en el último Europeo, en el que Francia terminó cuarta y él fue el máximo anotador del torneo junto al español Antonio Pérez, que también será compañero suyo en el Palau Blaugrana.

Además de contar en su palmarés con cuatro títulos de Liga en Francia, dos con el Étoile Lavalloise (2023-24 y 2025-26) y dos con el ACCS (2019-2020 y 2021-22), el cierre jugó la temporada 2024-25 en el Cartagena, con el que ganó la Supercopa de España y la Liga.