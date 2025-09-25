Ocho 'palabras mágicas' de Javi Rodríguez en su regreso al Barça

El Barça ya prepara la visita del sábado al colista Family Cash Alzira (18.30 horas) en un duelo que será complicado como suele suceder siempre después de los parones por partidos internacionales. El cuadro azulgrana ha ofrecido buenas sensaciones en el primer proyecto de Javi Rodríguez en el banquillo con dos victorias y un empate para formar parte del cuarteto de líderes.

En estos albores de la temporada ya se han podido ver algunas de las líneas maestras del nuevo técnico en su regreso al club 13 años después de alzar en Lleida la primera Champions de la sección en el debut en esta competición. El 'Mito' concedió una entrevista a los medios del club, de la que SPORT extrae diez palabras que marcarán sus líneas maestras.

Hambre

El equipo lleva dos temporadas sin estar al nivel esperado, con una Copa de España con Jesús Velasco como único bagaje. "Los jugadores están ilusionados, con hambre de títulos tras una temporada sin éxitos. Lo que más me ha gustado es el hambre de ganar. Ver cómo celebró el equipo La Copa Catalunya demuestra nuestras ganas de triunfar", recalca.

Unidad

Una de las claves es que prime el colectivo sobre las individualidades, aunque nunca faltó compromiso ni en los peores momentos por las lesiones. "La línea es la correcta. Habrá curvas, pero cuanto más unidos estemos, mejor lo superaremos. Creo mucho en la unión del grupo, porque lo individual puede ganar partidos, pero el colectivo gana títulos", explica el catalán.

Javi Rodríguez, en el pasillo de entrada al Palau / FCB

Mentalidad

La pasada temporada el equipo se venía abajo enseguida y ahí quiere incidir el técnico. "Tenemos que seguir trabajando la fortaleza mental, porque no podemos derrumbarnos ante la adversidad. Siempre digo que 'tengo que creer para ver, no ver para creer'. Y lo que quiero ver es a este equipo levantando títulos", señala el míster barcelonista.

Temperamento

Javi Rodríguez insiste en sus deseos de ver un equipo "con temperamento, que nunca se rinda, que siempre quiera aprender y que esté unido. Que lo deje todo en la pista, porque defendemos la camiseta del Barça y eso pesa mucho". El mejor ejemplo de esta manera de competir lo puso él durante dos décadas. Un ganador nato.

Emoción

Otro aspecto importante es sentir los colores y que la piel se ponga de gallina en determinados momentos. De hecho, él admitió que lleva 13 años "siendo aficionado, desde que me fui. Cuando eres del Barça eres del Barça. Cada vez que he venido al Palau, me he sentido muy reconocido. Volver ahora como entrenador del primer equipo son palabras mayores. Y eso es emocionante".

Javi Rodríguez, el día de su presentación / FCB

Responsabilidad

Más que presión, el técnico quiere que sus jugadores entiendan y sientan lo que significa jugar en el Barça. "La afición del Barça siempre quiere más, pero cuando lo haces bien te lo reconoce. Por eso quiero que mi equipo tenga ese carácter. Estoy de nuevo en casa, pero también es una responsabilidad y no les quiero fallar", admite el tetracampeón de la Champions.

Esfuerzo

Lo único que no perdona Javi Rodríguez es que sus jugadores no lo den todo en la pista. "Una de mis frases favoritas es 'tengo el control sobre el esfuerzo, no sobre el resultado'. Creo mucho en mi carácter y en poder gestionar los momentos importantes. He evolucionado y creo que llego en el momento idóneo," prosiguió el barcelonés..

Respeto

El 'Mito' peleó mucho a finales de la primera década del siglo para que el Barça de Marc Carmona fuese un grande del fútbol sala y quiere recuperar esa sensación. "Tenemos que recuperar el respeto que el Barça siempre ha tenido. Una vez que lo consigamos recuperar, los resultados llegarán con el trabajo diario. Ese día, volveremos a ser imparables", concluyó.