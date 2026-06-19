El nuevo crack del Barça, un 'servicio extra' de Velasco

Tras hacer historia y ganar dos Champions y cinco Ligas con el Movistar Inter de Ricardinho y el exazulgrana Carlos Ortiz, Jesús Velasco se tomó un año sabático en 2019 y regresó a la actividad en el verano de 2020 para hacerse cargo del arriesgado proyecto del ACCS parisino.

Otra vez con Ortiz y con Ricardinho, el toledano alzó el título francés y complicó la vida al Barça en la Champions en octavos en el Palau (2-1). Los problemas económicos lastraron al ACCS y Velasco terminó quedando libre para llegar al Barça (era la prioridad de Jordi Torras).

De forma paralela a las rápidas negociaciones para su fichaje, el seleccionador español planteó el nombre de Mamadou Touré, un ala diestro de 19 años que había tenido minutos con él. El técnico creyó que podría ser un diamante en bruto y acabó convenciendo a Torras.

Touré y Velasco, hace dos temporadas a izquierda y derecha / DANI BARBEITO

El internacional francés jugó en el Barça B a las órdenes del 'maestro' Xavi Closas, quien le hizo entender que necesitaba un cambio de actitud para triunfar. Velasco le dio minutos esa temporada, la siguiente estuvo en dinámica de primer equipo y en la 2023-24 ya era uno más.

Touré siguió creciendo con Tino Pérez y sus últimos tres meses con Javi Rodríguez están siendo excepcionales. Su mejor partido lo disputó este jueves, con cuatro golazos en la victoria azulgrana por 6-1 ante ElPozo Murcia Costa Cálida que sitúa la final en un 2-0.

"Tiene condiciones para ser el mejor del mundo, pero se lo tiene que creer", decía Sergio González tras el partido. "Es especial y tiene unas condiciones inmensas, para ser de los mejores. Cuando quiere, es el de hoy. Y yo le pido que lo haga más veces", dijo Javi Rodríguez.

Touré, el 'pistolero' del Barça / DANI BARBEITO

Mamadou Touré es un chico tímido que tardó en aprender el castellano, pero a base de dedicación ya lo domina como si hubiese nacido en Valladolid. Está completamente integrado en el equipo y le gustan las bromas. Y claro, empieza a ser un jugador realmente diferencial.

Las palabras de Touré

¿Y qué dijo la estrella del partido? "Para mí hoy ha sido un día increíble. Estoy muy contento por haber ayudado al equipo y está claro que nunca olvidaré los cuatro goles que he metido. Ahí tu cabeza va a tope y sientes que eres capaz de casi todo", destacó el galo.

"Con Dídac tenemos esta jugada, que él se va alejando de la portería y crea espacios. A veces se la paso y otras veces, como hoy, me voy yo solo y me ha salido bien, pero quizá el próximo día se la pase a alguien (sonríe)", afirmó como un niño cuando confiesa una pillería.

Erick se rindió ante Touré el jueves en el Palau / DANI BARBEITO

"Veo bien al equipo, pero es normal que estemos cansados. Hay que descansar e ir a Murcia con el objetivo de cerrar la liga el martes. Desde que llegué, todos me han acogido como si fuese su hermano pequeño. Los Dracs también, por eso celebro mis goles con ellos", añadió.