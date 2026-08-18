El nuevo cargo de Sergio Lozano en el Barça: no continuará en el filial

Sergio Lozano, la gran leyenda del fútbol sala azulgrana, vivió el pasado mes de junio la prometida retirada de su camiseta en el Palau para unirse a su amigo Paco Sedano como los dos únicos jugadores de la sección cuyo recuerdo colgará para siempre del coliseo barcelonista. Ese reconocimiento llegó tras su primera temporada retirado después de 14 en el primer equipo.

El madrileño amasó el palmarés más importante de cualquier jugador de la sección a lo largo de sus casi tres lustros en el primer equipo, con la conquista de cuatro Champions, seis Ligas, seis Copas de España, siete Copas del Rey y dos Supercopas en una carrera tan exitosa como complicada por sus cuatro graves lesiones de rodilla.

Tras colgar las zapatillas en 2025, el 'Búfalo' barajó diversas alternativas para seguir vinculado al club. "El Barça es mi casa, es una parte importantísima de mi vida y no me veo en otro sitio", comentó a SPORT en una emotiva entrevista en los días previos a la citada retirada de su camiseta.

Sergio Lozano, tras uno de sus últimos partidos como jugador / VALENTÍ ENRICH

Finalmente, Sergio Lozano se incorporó a la disciplina del Barça B como segundo entrenador del equipo que dirigió otro emblema del fútbol sala azulgrana como Fernandao. El hispanobrasileño fue clave en la primera temporada exitosa de Marc Carmona en el banquillo (la 2010-11) y en la conquista de las dos primeras Champions de la sección.

Ambos llevaron a cabo una gran labor en el filial barcelonista, que logró con creces el objetivo de la salvación con muchas jornadas de antelación. El equipo más joven de la segunda categoría del fútbol sala español terminó en octava posición con 46 puntos, a tan solo cuatro de las posiciones de play-off de ascenso y con 15 de margen sobre el descenso.

Sin embargo, Sergio Lozano no continuará en el filial y asumirá el cargo de nueva creación de Coordinador de Rendimiento. Por encima tendrá a otro referente histórico de la sección, el brasileño Ari Santos, un cierre que pasó a la historia por su rendimiento en la pista (jugó muchos con fuertes dolores en una rodilla) y por su calidad humana.

Juan Carlos López y Ferran Plaza, juntos en la Ciutat Esportiva / FCB

Por tanto, el mejor jugador de la historia de la sección continuará con su formación tras un primer paso por los banquillos. ¿Cuál será su destino final? Por ahora, el madrileño está satisfecho con esta nueva función que le permitirá seguir trabajando con los jóvenes, pero con un perfil más técnico y con más posibilidades de aportar y hacer valer su conocimiento.

El nuevo técnico del filial será Juan Carlos López, quien sube un escalón tras dirigir al filial (fue muy importante antes de los años gloriosos de la sección). Su segundo será Ferran Plana, quien llegó a jugar siete partidos de liga en el primer equipo con Marc Carmona. Los tres fichajes son Pablo Gutiérrez 'Guti (Málaga Ciudad Redonda), de Miquel González (Roma) y Akim Rafols, quien regresa al club ocho años después y procede del Sala 5 Martorell.