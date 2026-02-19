'Nakata', el "superhéroe" del Barça: "No lo vamos a descubrir. Está haciendo una temporada para quitarse el sombrero"

Eric Martel es un culé más, pero que tiene un inmenso privilegio: defender al Barça sobre la pista. El ala barcelonés jugó en todas las categorías inferiores del club hasta debutar en 2011 con el primer equipo de la mano de Marc Carmona y, tras salir del Palau en 2013, regresó a casa once años después, en junio de 2024. Hoy, a sus 33 años (cumplirá 34 el próximo martes), se está ganando semana a semana alargar su historia en el club blaugrana más allá de este verano.

Después de crecer en la LNFS en Marfil Santa Coloma, Peñíscola, Osasuna Magna, Inter Movistar y Valdepeñas, Martel firmó por el Barça a cambio de 300.000 euros, el valor de su cláusula de salida. Un movimiento emotivo tanto para el club como para el jugador, que volvía al club de su vida.

Eric Martel, jugador del Barça / FCB

El gran valedor de su vuelta fue Jordi Torras, quien disfrutó como jugador al lado del propio Martel, ganando juntos una Champions en Lleida, dos ligas, dos Copas de España y dos Copas del Rey. Ahora, el mítico cierre de Sant Vicenç dels Horts disfruta desde la grada del talento de un ‘Nakata’ que está en un momento personal muy dulce.

'Hat-trick' contra ElPozo

Su contrato termina el próximo 30 de junio, pero, de momento, el ala catalán está centrado en ayudar al Barça a ganarlo todo. Su última exhibición fue un ‘hat-trick’ ante ElPozo en el Palacio de los Deportes de Murcia para meter al Barça en la Final Four de la Copa del Rey. “Sabíamos que veníamos a una pista muy difícil contra un equipo muy difícil también. Yo creo que venimos de una buena dinámica y creo que se ha visto en la pista que estamos trabajando para ello. Hemos hecho un partido muy serio y bueno, hemos estado acertados de cara a portería”, valoraba Martel tras firmar un partidazo.

Una de las claves del partido fue la seriedad del equipo de Javi Rodríguez en ambas áreas. “Creo que poca gente confiaba en que nosotros íbamos a sacar el partido como lo hemos sacado. Creo que estamos trabajando duro, estamos haciendo las cosas bien y la suerte está de nuestro lado”, añadió sobre el encuentro. “Lo importante es que hemos pasado a la Final Four, que la estábamos buscando y queremos ir a por ella porque queremos los tres títulos de este año. Estoy muy contento y, sobre todo, el primer gol, pues mira, lo he intentado muchas veces; muchas veces no sale, pero hoy ha salido”, finalizó sobre su particular ‘hat-trick’ y su golazo de vaselina.

Javi Rodríguez, encantado con él

Su rendimiento no pasa desapercibido para su entrenador, un Javi Rodríguez que ha hecho de este Barça un bloque muy competitivo: “Bueno, parece un superhéroe con la máscara. Al final, Nakata no lo vamos a descubrir: Nakata es un trabajador nato, es innegociable en el trabajo, tiene una pasión por hacer siempre bien las cosas. Hay días que le sale mejor, hay días que le sale peor, hay días que juega más, hay días que juega menos, pero la verdad es que está haciendo una temporada para quitarse el sombrero y el otro día tuve una charla con él y le animé a que siguiera así, de esta manera, que solamente trabajando de esta manera entran buenas cosas”, lo elogió.

Con la máscara o sin ella, parece que el “superhéroe” ‘Nakata’ seguirá siendo determinante para el Barça esta temporada. Sin duda, a este nivel promete muchas alegrías a un equipo al que hay que tener muchísimo en cuenta.