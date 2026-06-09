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Fútbol Sala
Movistar Inter - Barça, en directo hoy: segundo partido del play-off de Primera División de fútbol sala, en vivo
Sigue en directo el segundo partido de las semifinales del play-off de Primera División de fútbol sala que se disputa en el Pabellón Jorge Garbajosa
Xavi Turu
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 13
Otra salida a la contra de los locales con un disparo final de Raya que despeja nuevamente Dídac con mucho acierto.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 14
Falta sobre Fits con una ejecución de Antonio de pizarra que despejó finalmente la zaga verde.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 15
¡¡Otra gran intervención de Dídac!! Sale con mucho peligro el conjunto local a la contra.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 16
Presión alta y en toda la pista del Inter: encuentro con mucho ritmo y con rotaciones del Barça.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 17
Tres minutos de la primera parte y ya aparece Dídac bajo palos para salvar a los de Javi Rodríguez. Inter Movistar también ha salido con mucha vehemencia.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 18
¡¡Disparo de Pito que le pegó con todo con un zapatazo que se marchó por muy poco!! Aprieta el Barça, que busca adelantarse en el luminoso.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 18
Cecilio ha tenido la primera oportunidad para los locales después de un error en la salida del balón de Catela en primera línea. Empezó movido el choque.
INTER 0-0 BARÇA | MIN. 19
Primera acción del Barça con un Dídca que se incorporó al ataque y Pito estuvo a punto de cazar el rechace: estuvo certero el meta local para despejar el balón.
¡Arranca el partido!
En marcha este segundo partido con un Barça que se mide a un Inter que no ha perdido ningún partido en casa en lo que va de temporada. Vamos a ver las sensaciones de ambos conjuntos: empieza el segundo asalto con el primer ‘march ball’.
Quinteto para el Barça
Los de Javi Rodríguez salen al parqué con Dídac, Erick, Catela, Touré y Pito.
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