El otro 'Mou' acaba con el gafe amarillo y clasifica al Barça para la final

El Barça rompió su 'maldición amarilla' y accedió a la final de la Supercopa de España que se disputa en el Palau con una victoria en los penaltis ante el Jaén Paraíso Interior (4-4), su verdugo en esta guisa en la última Copa de España y en la última Copa del Rey. Tres penaltis parados por Dídac y el definitivo que marcó Suheul Mouhuodine, el 'Mou' azulgrana. dedicieron el partido.

Barça - Jaén Paraíso Interior (fútbol sala, Supercopa), 05/10/2026 SUPERCOPA DE ESPAÑA BAR 4* 4 JAE Alineaciones BARÇA, 4 (3+1): Miquel Feixas (p., 1'-20'), Antonio, Matheus (1), Touré (1), Pito (2) -cinco inicial-, Dídac (p.s., 21'-40'), Eric Martel, João Victor, Adolfo, Higor, Mouhoudine, Catela y Sergio González. JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 4 (2+2): Espindola (p.), Power (1), Bynho, Míchel, Mati Rosa -cinco inicial-, Frezzatto (p.s.), Lemine, Esteban (3), Dani Zurdo, Boyis, Eloy Rojas, Alan Brandi, João Salla y Nando.

Los blaugranas estarán este domingo a las 18.45 horas en la gran final al subcampeón liguero ElPozo Murcia, que dio la vuelta a su semifinal ante el Illes Balears Palma Futsal para imponerse por 8-4 con una gran actuación del trigoleador Marcel y con el jovencísimo Andrés Meseguer como líder de la reacción de los suyos.

El partido no pudo empezar peor. Miquel Feixas calculó mal y Power le robó la cartera en el 0-1 a los 27 segundos. La reacción azulgrana fue excelente, con un misil del meta catalán que repelió Espindola para que Pito firmase 28 segundos después a placer el 1-1 y con una jugada extraordinaria entre Touré y Matheus para que el de Chapecó anotase en 2-1 a los 139 segundos.

El Jaen Paraíso Interior celebra el madrugador gol de Power / DANI BARBEITO

Adolfo solventó con garra un resbalón cuando era el último atrás al paso por el 6' y ahí llegó una nueva clase magistral de João Victor, con dos disparos que repelió Espindola y un cruce providencial den defensa. Míchel lideraba la intensa presión alta de los 'amarillos'. Apretaba Jaén y los anfitriones pudieron marcar en un mano a mano de Sergio González.

Ahí apareció Touré, la estrella de la pasada final liguera. El galo se internó, dribló a Espindola y su disparo se coló mansamente en la portería tras rozar la bola el portero de Florianápolis en lo que supuso el 3-1 a 7:17 del descanso. Los andaluces presionaban muy arriba y, en una acción similar, el canterano azulgrana Esteban envió el partido al descanso con 3-2.

Había sido una repetición de la pasada final de la Copa de España. Aquel día el fútbol sala lo pusieron los de Javi Rodríguez y el título fur por penaltis para los de Dani Rodríguez. Este sábado, los blaugranas crearon mucho más y tan solo tennían un tanto de renta. No habrá habido un bloque pétreo como el 'amarillo' en las últimas dos décadas en este deporte.

El Barça dio la vuelta al marcador y se fue arriba al descanso / DANI BARBEITO

El partido regresó con un paradón del recién incorporado Dídac ante Mati Rosa, con una parada de espindola a Antonio, un misil rozando la escuadra de Pito y con el 3-3, obra de Esteban en el 23' para culminar su 'doblete'. El partido empezaba a estar donde quería el cuadro jiennense y la sombra de los penaltis empezaba a sobrevolar el Palau con 10 minutos por delante.

Sergio González tuvo dos excelentes ocasiones, pero el control de la situación era 'amarillo' y Esteban elevó sus números a un hat-trick con el 3-4 a 8.43 del final. Los árbitros se equivocaron gravemente al mostrar la segunda amarilla a Míchel en el 34' por supuestamente no dejar sacar, pero el videorbitraje subsanó el error. La misma pareja arbitral de casi siempre.

Adolfo va al suelo para evitar el gol de Dani Zurdo / RFEF

Matheus se quedó solo ante Espindola y rescató al Barça con el 4-4 en el 35'. Javi Rodríguez sorprendió dando la camiseta de portero a Antonio a 2:15 del final y pidió tiempo con 86 segundos por delante. El videoarbitraje acabó con roja directa para Sergio González a 41 segundos del final. ¡La misma pareja de siempre! No hubo goles y el finalista se decidió en los penaltis.

En el recuerdo cercano, la victoria 'amarilla' en la final de la Copa de España y en las semifinales de la Copa del Rey, ambas en las penas máximas. El Jaén fue con ventaja por el penalti que detuvo Espindola a Eric Martel, pero Dídac se hizo grande con dos paradas y permitió a Pito lanzar para la victoria. No marcó, el de Arenys volvió a aparecer y sentenció 'Mou'. El Barça, a la final.