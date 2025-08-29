Los dos mitos azulgranas que compartirán el banquillo del Barça B

No habrá banquillos con tantos títulos y tantos galardones acumulados como el del Barça B esta temporada en la segunda categoría del fútbol sala español. En total, entre Fernandao y Sergio Lozano acumulan seis Champions, nueve Ligas, nueve Copas de España, 11 Copas del Rey, cinco Supercopas y nueve Copas Catalunya.

La idea inicial del club era otra. Tras su retirada como uno de los grandes emblemas de la historia de la sección, se anunció que Sergio Lozano sería el segundo entrenador del filial azulgrana a las órdenes de Sergi Altisent, quien tenía la experiencia de ocho años dirigiendo equipos en las categorías inferiores.

Sin embargo, este jueves se ha hecho oficial que el catalán será el nuevo entrenador del potente Semey, equipo kazajo que disputará la Champions esta temporada y que cuenta en sus filas con otro histórico exbarcelonista, Ferrao. El brasileño está sancionado por dopaje y sigue defendiendo su inocencia.

Sergi Altisent entrenará al Semey kazajo / FCB

La oferta y las posibilidades deportivas han cauticado a Altisent, quien ha realizado un notable trabajo con los jóvenes azulgranas. De hecho, han sido los jugadores del Barça B los que han zurcido más de un roto provocado por la plaga de lesiones del primer equipo en el último curso de Jesús Velasco y en el pasado con Tino Pérez.

El club ha actuado de inmediato y ha decidido ascender un escalón a otro histórico como Fernandao, quien había sido el ayudante de Altisent las dos últimas temporadas después de ser una pieza clave del histórico Barça de Marc Carmona, primero en solitario como pívot y después junto a otro genio, Wilde.

No cambiará en exceso la hoja de ruta para Sergio Lozano, quien realizará sus primeros pinitos como segundo entrenador del Barça B. Lo hará finalmente con Fernandao como primer técnico en lugar de Sergi Altisent. El madrileño aprovechará esta temporada para empezar a formarse en el banquillo y obtener el título de Nivel 3.

Joan Laporta y Fernandao, hace 18 años / JOSEP MARIA AROLAS

El dúo Fernandao - Sergio Lozano debutará oficialmente el tercer fin de semana de septiembre en la primera jornada de Segunda en la pista del Leganés, que acabó 12º la pasada temporada, siete puntos por encima del descanso. Gran noticia para el madrileño, ya que su familia podría asistir a su debut como 'segundo'.

Fernando y Sergio Lozano jugaron juntos en el primer equipo azulgrana desde 2011 hasta 2014. Ese verano, Carmona optó por no renovar al hispanobrasileño y acabó fichando por el Dinamo Moscú. Es decir, que fueron clave en la conquista de las dos primeras Champions del club, la primera en Lleida (2012) y la segunda en Bakú (2014).