Miquel Feixas: "El día que mire atrás quiero ver que no me crecí ni me creí nadie"

El Barça tratará de lograr este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Cartagena la quinta Supercopa de su historia con la semifinal este sábado a las 20.300 horas frente al anfitrión y vigente campeón liguero que le arrebató este título el año pasado en la final.

El meta Miquel Feixas regresó con un notable encuentro en Córdoba el pasado fin de semana tras una lesión muscular que le llevó en el momento más álgido de su carrera. A sus 27 años, debutó meses atrás como internacional absoluto y forma una pareja muy solvente junto a Dídac Plana.

El graduado en Publicidad y Relaciones Públicas conversó con SPORT en la previa de la Supercopa y mostró su plena confianza en que el equipo dará la talla, primero contra el Jimbee Cartagena de Duda y, caso de victoria, el domingo en la final (18.00 horas) contra el ganador de la otra semifinal entre el Real Betis Futsal y ElPozo Murcia Costa Cálida (15,45 horas).

¿Cómo se encuentra?

Muy bien pese a que salgo de una lesión. Con 27 años me siento consolidado en la portería del Barça y salgo a pasarlo bien y a disfrutar el momento y de la tensión de la competición. Antes lo cogía con más miedo y ahora lo agarro con disfrute y con buen rollo. He llegado a este punto de madurez que exige la portería del Barça, que es un lugar con mucha presión.

"Me siento importante y los compañeros me tienen respeto"

¿Está en el mejor jugador de tu carrera?

Creo que sí. Tengo muchos minutos en el Barça y el seleccionador también confía en mí. Me siento importante y los compañeros me tienen respeto. Creo que ven que están bien cubiertos atrás.

¿Cómo fue la decisión de regresar en 2020?

Mira, yo llevaba siendo titular desde los 10 años. Indiscutible y bla, bla, bla. Hasta que volví al Barça, el mejor equipo del mundo que puede fichar al portero que quiera y la situación cambió de repente. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, no me lo pensé y estoy muy contento.

Feixas tiene la Supercopa entre ceja y ceja / JAVI FERRÁNDIZ

¿Qué recuerda de los dos primeros años?

Muy complicados, sobre todo a nivel mental. Y a nivel físico, porque nunca conseguías agarrar rodaje. Mis referentes eran Christian Domínguez, Paco Sedano y Juanjo, que llegaron a la portería del Barça consolidados con 29 o 30 años. Claro, yo llego con 22 a una portería muy complicada, donde primero tienes que ganar el respeto de los compañeros, que confíen en ti y se sientan seguros. Y la del míster para que te ponga.

"Fueron años complicados. De arremangarte, trabajar mucho y sufrir muchos golpes"

¿De dónde se sacan fuerzas para irse con la afición tras no jugar por séptimo u octavo partido seguido?

No es fácil, porque el cuerpo te pide irte a casa. Intentas sumar de la manera que puedas. Fueron años complicados, no lo voy a esconder. De arremangarte, trabajar mucho y sufrir muchos golpes que al final te hacen al final ser mejor. Ha sido poco a poco, ganando madurez y haciendo un entrenamiento mental muy fuerte. Así que ahora es momento para disfrutar.

Con lo lejos que veía la selección hace cuatro años...

¡Y mira ahora! Están los mejores jugadores de la liga, pero tú estás allá porque también te lo has ganado y das la talla. He trabajado cuatro años para llegar a ser titular en el Barça en la selección española.

Lástima de la lesión...

Fue un golpe muy fuerte. Me dijeron cuatro semanas como mínimo y yo me pude a trabajar de inmediato para volver cuanto antes. Al final fueron tres, aunque había un poco de riesgo. Jugué en Córdoba y me sentí muy bien. Ahora viene la Supercopa. Es momento de mirar adelante, ir por los títulos y ganarlos todos.

Miquel Feixas es un ídolo en el Palau / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cuida mucho su físico y la alimentación?

Hay mucho trabajo de controlarte la alimentación, dormir bien, descansar bien y hacer el trabajo preventivo.

Quizá es más complicado cuando no juega, ¿no?

A mí lo que me ha costado ahora es pasar de estar fuera a volver a la dinámica. Haces mucho trabajo de gimnasio, pero no estás en la dinámica y te falta ritmo. Tengo que agradecer a Tino que me dio la confianza en Córdoba, porque lo más fácil habría sido poner a Dídac. Jugué y me volví a sentir bien compitiendo.

"Lo difícil es enchufarla cuando se te mueven las piernas y hay presión"

¿Ha acabado ya la mala racha del equipo?

Sí, ya está. No es propio del Barça perder tantos partidos, aunque puede pasar. Era más mental que de juego. Entras en una bajada y cuando encaras y tienes que marcar, muchas veces es más mental que técnico. Todo el mundo sabe enchufarla los entrenamientos, lo difícil es hacerlo cuando se mueven las piernas y hay presión.

¿Recuerda la última vez que no hubo lesionados?

Pues mínimo un año y medio y podría ser la primera vez, ¿eh? Es que llevo aquí cuatro años y medio y no lo recuerdo. Para eso se hace una plantilla larga.

¿El Barça es candidato a ganar la Supercopa?

El Barça es candidato a ganar siempre. El deporte siempre te da segundas oportunidades. El año pasado llegamos con muchas bajas, hicimos un esfuerzo muy grande en semifinales contra el Jaén en su casa para morir en la orilla contra el Cartagena en la final. Ahora nos ponen en el mejor escenario posible, una posible revancha contra el Cartagena en su casa. Así que vamos a por todas.

Miquel Feixas, con SPORT en la Ciutat Esportiva / JAVI FERRÁNDIZ

Acaba contrato en 2027. ¿Le gustaría retirarse en el Barça?

Mi prioridad es ser feliz jugando y eso me lo da mi ciudad y jugar en el club del que formo parte desde que nací, porque me crié en una familia barcelonista. El Barça me sigue poniendo los pelos punta y lo defiendo a muerte. Si jugase en otro sitio como ya hice (Industrias) yo soy un profesional, pero lo de la piel de gallina no lo tienes.

"Noto la confianza de Tino Pérez"

¿Es consciente de que es un privilegiado?

Es fácil entrar en una fase de no tocar de pies a tierra y de creerte en otra realidad. Cuando tengo esa tentación, miro cómo estaba hace 10 años cuando era un sueño llegar hasta aquí. Quizá me he creado un personaje más ególatra en el futbol sala, pero fuera soy una persona muy humilde. Me junto con todos y veo por ejemplo a gente que curra ocho horas en una oficina y después corre para ir al gimnasio cuando yo lo tengo aquí y es parte de mi trabajo. Intento primero sentirme un privilegiado y disfrutarlo, porque esto se acaba muy pronto. El día que mire atrás quiero ver que no me crecí ni me creí nadie.

¿Siente con Tino Pérez la misma confianza que le daba Jesús Velasco?

Sí. Tino es muy transparente y te dirá siempre cómo lo estás haciendo. De momento no me ha dicho nada negativo, aunque te va puliendo cosas que debo mejorar. Noto esa confianza y seguiré esforzándome para que se mantenga y seguir teniendo minutos.