La merecida renovación de Sergio González hasta 2027

Sergio González regresó al Barça en 2022, cinco años después de dejar el filial azulgrana y tras un exitoso paso por el ATP Tudelano Ribera Navarra (2017-2020) y por el Viña Albali Valdepeñas (2020-2022), donde acabó siendo elegido mejor ala de la temporada.

Nacido en Montcada i Reixach el 30 de junio de 1997 (tiene 27 años), era su segundo regreso al Barça tras dejar las categorías inferiores del club en 2009 y pasar por el AE Les Corts y por Industrias Santa Coloma antes de recalar en el Barça B que dirigía Xavi Closas en 2016.

El catalán brilló prácticamente desde el primer día, anotando 22 goles en la Liga en la temporada 2022-23 y emulando al histórico Wilde con el segundo póker azulgrana en la Champions en el 0-8 ante el Dobovec en la Ronda Principal de la Champions. Además, fue muy importante en la conquista de la Copa del Rey y del título liguero.

La temporada pasada, Sergio González peleó mucho en plena epidemia de bajas y precisamente en las semifinales de la Copa de España sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior y una lesión asociada en el menisco externo que lo obligaron a pasar por el quirófano el pasado 19 de marzo.

Desde entonces, el ala inició un oscuro túnel por su primera lesión grave que lo afectó mucho anímicamente y del que salió adelante con la ayuda de su círculo más cercano, de los recuperadores del club y de algún compañero que también ha sufrido serios contratiempos con las lesiones.

El Barça no le hizo ficha el pasado verano al estar en plena recuperación y en enero fue inscrito por un Álex Yepes que regresó a Italia para jugar en el Sandro Abate. Regresó por fin el 11 de enero en Córdoba casi 10 meses después (2-5) y lo hizo marcando un tanto. Una alegría que le ha ayudado a recuperar el ritmo y la confianza.

Sergio González firmó en 2022 por tres temporadas y este lunes el club lo ha renovado hasta junio de 2027. "Han sido muchas emociones en muy poco tiempo, pero desde el primer minuto el club me dejó claro que me preocupase únicamente en recuperarme bien y que la lesión no sería ningún impedimento a la hora de renovar", explicó. El coordinador de la sección, Jordi Torras, es un hombre de palabra.

"Agradezco muchísimo esta confianza que me han demostrado y espero devolverla en la pista. Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, en plena madurez personal y deportiva. Ahora toca centrarse en conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado", recalcó el canterano con su habitual discurso ilusionante y ambicioso.

En total suma 46 goles en tres temporadas desde su regreso al Palau: 31 en la Liga, siete en la Champions, cuatro en la Copa del Rey, tres en la Supercopa, uno en la Copa de España. El catalán es la segunda renovación que anuncia el club en las últimas semanas tras la del jiennense Antonio Pérez hasta 2028.