Matheus renueva con el Barça hasta 2028

Semana de renovaciones en la sección de fútbol sala del Barça. El trabajo en las oficinas ha sido intenso en los últimos días y después de confirmar la continuidad de dos emblemas como Adolfo y Catela, este viernes ha sido el turno para Matheus. El ala brasileño, una pieza clave en la plantilla, continuará como azulgrana las próximas dos temporadas, hasta el 30 de julio de 2028, tal y como informó el club en un comunicado.

"Para mí y para mi familia es un orgullo estar en este club dos años más y, si todo va bien, serán ocho. Es muy difícil llegar a un club de esta magnitud, pero lo más difícil es mantenerse", afirmó Matheus en declaraciones a los medios oficiales tras la firma de su ampliación de contrato.

Tal y como comentó el propio jugador, de cumplir con las temporadas firmadas, completaria un total de ocho temporadas como azulgrana, de 2020 a 2028. El brasileño llegó a la disciplina azulgrana procedente del Corinthians el verano de 2020 y desde ha disputado 232 partidos como jugador del Barça, en los que ha anotado un total de 86 goles. Una cifra con la que se sitúa en el Top-10 de máximos goleadores de la historia de la sección.

Objetivo claro

En estas cinco temporadas completadas hasta el momento, Matheus ha sumado varios títulos, entre los que destacan 3 Ligas Nacionales de Fútbol Sala, 2 Copas de España, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 2 UEFA Futsal Champions League.

Tras la firma, el objetivo del ala brasileño es claro y pasa por ayudar al equipo para seguir ampliando su palmarés. “Venimos de dos temporadas muy difíciles para nosotros, pero esta temporada estamos jugando muy bien y el objetivo de este club es solo uno: ser campeón. Ganar los tres títulos que tenemos por delante y clasificarnos para la Champions el año que viene", explicó Matheus.